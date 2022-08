Les photos de Furiosa Set révèlent un premier regard sur Anya Taylor-Joy dans Mad Max Prequel

Les photos de plateau continuent d’émerger de George Miller Mad Max: Fury Road préquelle Furiosa et ont finalement fourni le premier regard sur Anya Taylor-Joy en tant que version plus jeune du personnage titulaire. Charlize Theron a joué Furiosa en 2015 Mad Max : Fury Road, avec Tom Hardy jouant le protagoniste de la franchise Max Rockatansky.

Malheureusement, aucun des deux ne reprendra son rôle dans Furiosa puisque Miller a décidé d’aller dans une direction différente pour le film. Au lieu de cela, les fans pourront voir Chris Hemsworth dans le rôle du jeune Immortan Joe, le principal méchant de Route de la fureuret il a l’air complètement méconnaissable en tant que personnage.

Des images de tournage précédemment divulguées montraient Hemsworth arborant une glorieuse barbe rousse et de longues mèches, contrairement à Immortan Joe horriblement défiguré et masqué dans Mad Max: Fury Road. L’acteur britannique Tom Burke, qui a remplacé Yahya Abdul-Mateen II, jouerait de Furiosa deuxième antagoniste, le Dr Dementus, chef d’une grande horde de motards.

Anya Taylor-Joy, d’autre part, est également très différente de Furiosa de Charlize Theron, car sa caractéristique la plus distinctive, la coupe à la mode, est manquante. Cependant, Taylor-Joy semble avoir la main coupée. Vous pouvez consulter le Furiosa définir les photos ci-dessous.

Le look de tête rasée d’Imperator Furiosa était de la propre fabrication de Theron, et une fois que George Miller l’a vu, il a immédiatement su que ce serait emblématique. Mais le réalisateur avait d’autres plans pour Furiosa. Selon la costumière du film, Jenny Beavan, Taylor-Joy souhaitait également se raser la tête, mais Miller a refusé, et nous voici en train de regarder Taylor-Joy secouer la tête pleine de cheveux et sans ombre à paupières. En tout cas, le Peaky Blinders star est ravie de faire partie de la Mad Max franchise et a taquiné une performance intense en tant que Furiosa.

« Je suis tellement excité [to play Furiosa]. Je sais que quelle que soit la personne que je serai à la fin, elle sera remarquablement différente de la personne que je suis maintenant et je suis ravie de ce genre de croissance. Je pense que vous n’obtenez vraiment cette croissance qu’en vous mettant au défi intensément et je ne peux pas imaginer un meilleur rôle, un meilleur réalisateur et une meilleure histoire pour faire cela. Je suis vraiment impatient d’y être. »

Furiosa Promets d’être une épopée Mad Max: Fury Road Suivre

Furiosa tourne actuellement dans l’arrière-cour de George Miller et Chris Hemsworth, en Australie, où il a déjà dépensé plus de 200 millions de dollars en production. Furiosa est sur le point d’être le plus grand tournage de film jamais réalisé en Australie et, à ce titre, le gouvernement a accordé aux cinéastes des incitations fiscales en échange des milliers d’emplois que le film créerait. Et les images divulguées indiquent que l’argent est bien dépensé. George Miller a également promis que Furiosa sera une saga épique de plusieurs années, contrairement à Mad Max: Fury Roadqui est juste un long film de poursuite qui se déroule sur trois jours.

Furiosa devrait tourner tout au long de cette année et arrivera dans les salles le 24 mai 2024. C’est une longue attente, oui. Mais Furiosa vaut la peine d’attendre, surtout s’il s’avère même à distance comme Mad Max : Fury Road, sans doute le plus grand film d’action de la décennie.





