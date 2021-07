Les photos de Flash Set révèlent-elles un deuxième Barry Allen d’un univers alternatif ?

On dirait celui d’Ezra Miller Le flash rencontrera des versions alternatives de lui-même dans le prochain film, avec une poignée de nouvelles photos de tournage montrant le héros de DC discutant avec quelqu’un qui lui ressemble de manière alarmante. Les images montrent les deux Barry Allen engagés dans ce qui ressemble à une conversation intense, l’acteur opposé à Miller étant potentiellement transformé pour ressembler davantage à Miller via CGI plus tard dans la production.

On voit double Découvrez ces nouvelles images de #Le flash ensemble. Barry se rencontre-t-il à partir d’une chronologie alternative? #LeFlashFilmpic.twitter.com/QGcAYOrGuj – L’actualité du film Flash (@FlashFilmNews) 19 juillet 2021

Bien qu’une partie de cela soit bien sûr de la spéculation, le deuxième Barry Allen pourrait être soit une variante du personnage d’une chronologie complètement différente, soit un jeune Barry du début de la vie du super-héros. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent un mystère, nous savons que Le flash traitera du multivers DC, et avec Les éclairs affinité pour le voyage dans le temps, l’un ou l’autre résultat pourrait être possible. Parallèlement aux rumeurs en cours selon lesquelles Grant Gustin fera également une apparition dans sa version de L’éclair, le pauvre Barry Allen ne saura pas où est le chemin alors qu’il explore la folie du multivers.

Réalisé par Andy Muschietti, Le flash présentera au public le multivers, en s’inspirant de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe de la zone éclair, qui voit l’homme le plus rapide voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est si souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué par le même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

Curieusement, plusieurs versions de Barry Allen ne seront pas les seules variantes à affronter, Michael Keaton et Ben Affleck étant prêts à reprendre les rôles de leur Batman respectif, nous laissant tous nous demander comment les deux versions très différentes de l’icône DC seront facteur dans les procédures. Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’étendue de l’implication de l’un ou l’autre acteur, Muschietti a déclaré que Le flash dans « inclusif » en ce qui concerne les franchises précédentes en disant: « Ce film est un peu une charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valides. C’est inclusif dans le sens qu’il dit que tout ce que vous avez vu existe, et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. »

Le retour de Keaton en tant que Bruce Wayne a été révélé récemment grâce à plusieurs images fixes. Vu avec des cheveux gris et le genre de costume pimpant que Bruce Wayne porte si bien, Keaton ressemble tout à fait à la version vieillie du justicier milliardaire qu’il a joué pour la première fois il y a tant d’années dans les années 1989. Homme chauve-souris. Wayne Manor et la Batmobile ont également été dévoilés, les deux semblant avoir été sortis tout droit de Tim Burton. Homme chauve-souris sorties. Le flash met également en vedette Kiersey Clemons, Maribel Verdú, Ron Livingston et Sasha Calle dans le rôle de Supergirl. Le flash devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Cela nous vient de L’actualité du film flash.

