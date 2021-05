Les photos d’Andor révèlent le retour de Diego Luna dans Star Wars dans la série Rogue One Prequel

Après avoir fait ses débuts dans le Guerres des étoiles univers en 2016 Rogue One: Une histoire de Star Wars, Cassian Andor, le personnage de Diego Luna, fera son retour dans la série préquelle Disney + Andor, qui tourne au Royaume-Uni depuis novembre de l’année dernière. Maintenant, nous avons enfin un aperçu du costume de Cassian ainsi que d’autres détails cruciaux pour la série après la fuite de quelques photos de tournage en ligne.

Star Wars: Cassian Andor a mis des photos et bien plus de Cleveleys! https://t.co/6oeiLelcER – Jason Ward (@MakingStarWars) 6 mai 2021

En plus de Cassian Andor, les photos révèlent également le retour des Shoretroopers – vu pour la dernière fois à Voleur un. Le Disney + Andor série suivra Cassian cinq ans avant les événements de Voleur un. Le film de 2016 faisait allusion au passé de Cassian dans ses tâches difficiles pour la rébellion, et cette série préquelle explorera probablement nombre de ces histoires. Ce sera la première action en direct Guerres des étoiles série se déroulant sous le règne de l’Empire, nous verrons donc à quoi ressemblait la vie des rebelles. La série montrera l’expertise brutale de Cassian alors qu’il entreprend des missions dangereuses pour le bien de la rébellion.

D’autres personnages reprenant leurs rôles aux côtés Diego Luna sera Genevieve O’Reilly et Alan Tudyk. O’Reilly a joué Mon Mothma dans Rogue One et une scène supprimée pour Star Wars Episode III: La revanche des Sith. Tudyk a dépeint le droïde bien-aimé K-2SO dans Voleur un comme une feuille pour la personnalité maussade de Cassian. Tudyk a affirmé que K-2SO ne jouera pas de rôle dans la première saison de Andor, ce qui implique que Lucasfilm prévoit de faire plus de saisons de la série. Les autres acteurs qui ont rejoint la série sont Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller et Adria Arjona – tous dans des rôles actuellement inconnus.

le Andor La série sera produite par Tony Gilroy, qui a réalisé des reprises critiques pour Voleur un. Il a été initialement amené à diriger quelques épisodes de la série, mais a été contraint d’abandonner en raison de complications de voyage COVID-19. Miroir noir le directeur Toby Haynes a remplacé les fonctions de directeur de Gilroy. On dit que la première saison de Andor comprendra douze épisodes, mais il est possible que ces chiffres se divisent en deux saisons en raison de la tendance de la série Disney + à des saisons plus courtes. WandaVision est actuellement la plus longue saison originale de Disney + avec neuf épisodes.

Il sera intéressant d’explorer le monde de l’Empire et de la Rébellion avec un personnage établi. L’une des critiques les plus importantes de Voleur un C’était comment il (spoiler) a tué tous ses personnages principaux. Le film a été un énorme succès au box-office, mais il n’a pas réussi à capitaliser sur la situation parce que c’était son choix de narration. Mais avec une série préquelle, Voleur un les fans pourront bientôt en savoir plus sur certains des personnages décédés. Une autre Guerres des étoiles séries qui pourraient potentiellement interagir avec Andor est Obi Wan Kenobi, qui tourne également en ce moment. C’est une période passionnante pour Guerres des étoiles Ventilateurs. Aucune date de sortie n’a été donnée pour Andor encore, mais il sera présenté en première sur Disney + à un moment donné en 2022.

Sujets: Rogue One, Star Wars