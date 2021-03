Les photos d’Amelia Earhart, Marie Curie et d’autres prennent vie (effrayantes) grâce à l’IA

Intelligence artificielle (AI) peut désormais transformer des photos de personnes en animations courtes et très réalistes, tout comme les images animées des journaux et des affiches du monde magique de Harry Potter.

Dans ces clips animés par l’IA, les visages qui étaient autrefois figés dans le temps clignotent, tournent la tête et même sourient, leurs mouvements oscillant entre étonnamment réalistes et profondément troublants (et oui, carrément effrayants).

Site de généalogie Mon héritage a introduit le moteur d’animation le 25 février. Développé par la société de technologie D-ID et connu sous le nom de Nostalgie profonde , il permet aux utilisateurs d’animer des photos via le site Web MyHeritage, ont déclaré des représentants dans un article de blog . D-ID a conçu des algorithmes personnalisés qui recréent numériquement le mouvement naturaliste des visages humains, en appliquant ces mouvements subtils aux photographies et en modifiant les expressions faciales qui bougent comme le font normalement les visages humains, selon le Site Web D-ID .

Lorsque les IA créent des séquences vidéo originales, souvent appelées « deepfake , « ils le font en utilisant une méthode appelée réseaux antagonistes génératifs, ou GAN. Cette technique oppose deux IA l’une à l’autre; l’une produit du contenu et l’autre évalue dans quelle mesure ce contenu émule la réalité. Au fil du temps, les algorithmes se poussent mutuellement à devenir meilleur, jusqu’à ce que le contenu original de l’IA soit très difficile à identifier comme faux.

De telles vidéos peuvent être utilisées de manière troublante: en montrant des personnalités politiques faire de faux discours , à ajouter les visages d’actrices célèbres aux corps d’actrices dans les films pornographiques, Vice rapporté en 2018 .

Cependant, les clips vidéo générés par Deep Nostalgia ne durent que quelques secondes et les séquences de formation pour l’IA n’incluaient pas de discours, afin d’éviter la création de deepfakes, selon MyHeritage.

Marie Curie vers 1920, année où elle fonde l’Institut Curie à Paris. (Crédit d’image: My Heritage)

Les programmeurs ont formé le GAN de Deep Nostalgia avec des ensembles de «vidéos de plans», chacun représentant différentes combinaisons de mouvements pour les yeux, la bouche, les sourcils, les joues et la tête; l’IA a ensuite appris comment ces derniers pouvaient être appliqués à des photos de différentes personnes pour obtenir une illusion de mouvement réaliste. Il attribue différentes suites de gestes faciaux à différentes photos, en fonction des postures et des orientations de leurs sujets, selon MyHeritage.

Les résultats dans les animations peuvent varier en fonction de la qualité de l’image originale et de la façon dont la personne sur la photo a posé. L’illusion a tendance à être plus efficace lorsque le sujet fait face à la caméra, et le résultat final peut être moins convaincant lorsque l’algorithme doit créer des informations numériques pour représenter quelque chose qui manquait dans l’image d’origine, « comme des dents ou des oreilles ». Les représentants de MyHeritage ont déclaré.

Charles Darwin, 46 ans, en 1855. Il n’avait pas encore publié sa théorie sur la sélection naturelle. (Crédit d’image: My Heritage)

Deep Nostalgia peut également avoir du mal à intégrer de manière réaliste des accessoires tels que des chapeaux ou des lunettes, qui peuvent masquer des parties du visage et de la tête. Dans ces cas, « parfois le mouvement simulé fonctionne bien – et d’autres fois non », selon le site.

Alors que MyHeritage encourageait les utilisateurs à tester Deep Nostalgia avec des photos de famille, les utilisateurs de Twitter ont partagé des exemples de certains visages célèbres du passé, tels que le poète. Emily Dickinson ; chimiste et cristallographe aux rayons X Rosalind Franklin ; et abolitionniste Frédéric Douglass .

Frederick Douglass, le puissant abolitionniste, était la personne la plus photographiée aux États-Unis au XIXe siècle. Voici à quoi il aurait pu ressembler en mouvement. Préparez-vous et appuyez sur play. pic.twitter.com/HOxDK7jGyh28 février 2021 En savoir plus

