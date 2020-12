Les phoques se font des bruits ‘Star Wars’ sous l’eau, et nous ne savons pas pourquoi

Au-dessus de l’eau, ils sonnent comme des hurlements Wookies . Sous la glace, ils ressemblent à des robots qui gazouillent et bavardent. De toute façon, le Weddell scellés of Antarctica ne devrait avoir aucun mal à trouver du travail dans un prochain projet « Star Wars ».

« Les appels des phoques de Weddell créent un paysage sonore presque incroyable, d’un autre monde sous la glace, » Paul Cziko, professeur invité à l’Université de l’Oregon et auteur principal d’une nouvelle étude décrivant les sons bizarres des phoques, dit dans un communiqué . « On dirait vraiment que vous êtes au milieu d’une bataille spatiale dans » Star Wars « , les faisceaux laser et tout. »

Le hic: il faudrait être un extraterrestre (ou un droïde) pour les entendre; tous ces sons de science-fiction sont totalement inaudibles aux oreilles humaines. Cziko et ses collègues ont pu détecter les bruits d’un autre monde après deux ans d’écoute des phoques de Weddell (Leptonychotes weddellii) avec un hydrophone spécial (un microphone sous-marin) installé dans Antarctique McMurdo Sound en 2017.

Avant que les chercheurs ne commencent à enregistrer, les scientifiques connaissaient les 34 cris de phoques audibles par les oreilles humaines. Maintenant, la recherche de l’équipe – publiée en ligne le 18 décembre dans Le Journal de l’Acoustical Society of America – ajoute neuf nouveaux types d’appels ultrasoniques au répertoire des phoques. Ces sons incluent des trilles, des sifflets et des pépiements extraterrestres, parfois composés de multiples sons harmonisés.

Les humains entendent dans la gamme sonore de 20 à 20 000 hertz (ou 20 kilohertz), ont noté les chercheurs. La plupart des nouveaux sons de phoques dépassaient 21 kHz, certains s’élevant constamment à 30 kHz. Un sifflet aigu a atteint un hurlement de 49,8 kHz, a écrit l’équipe – et lorsque les sceaux harmonisaient plusieurs tonalités, le bruit résultant pouvait dépasser 200 kHz. (C’est bien au-delà de la portée auditive des chats, des chiens et même de certains chauves-souris .)

De quoi parlent toutes ces communications haute fréquence? Les chercheurs ne sont pas sûrs; jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient jamais détecté de vocalisations ultrasonores chez les phoques (ni chez aucun autre mammifère à pattes nageoires, comme les otaries ou les morses). Selon Cziko, les sons pourraient simplement être des éléments conversationnels supplémentaires pour « se démarquer de tous les bruits de basse fréquence, comme passer à un canal différent pour communiquer ».

Il est théoriquement possible que les bruits soient impliqués dans l’écholocation, le sonar biologique que les animaux tels que les dauphins et les chauves-souris utilisent pour se repérer dans les endroits sombres. Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que les phoques utilisent l’écholocation, ont déclaré les chercheurs. Pourtant, le comportement ne serait pas inhabituel pour les phoques qui peuvent plonger à plus de 600 mètres sous l’eau et chasser dans l’obscurité de l’hiver antarctique, a ajouté l’équipe.

Voyons un Wookie essayer de faire ça.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.