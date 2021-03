Les phoques les plus rares du monde ont une grotte de reproduction secrète à Chypre

Les phoques les plus rares du monde ont été capturés par caméra dans des grottes de reproduction secrètes dans le nord de Chypre. Les nouveaux sites de reproduction donnent l’espoir à une espèce en difficulté, mais les grottes ont maintenant besoin de protection.

Moine méditerranéen scellés (Monachus monachus) sont les plus menacées de toutes les espèces de pinnipèdes – un groupe qui comprend les phoques, les otaries, les loutres de mer et morses – avec seulement 700 individus à l’état sauvage, selon la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature . Un grand nombre de ces phoques vivent à Chypre et aux alentours.

En raison des pressions humaines, telles que les prises accessoires et le tourisme, les phoques moines ont été forcés d’élever leurs chiots dans des systèmes de grottes, plutôt que sur leurs plages ouvertes habituelles, sur l’île. Une nouvelle étude utilisant des pièges photographiques, menée par des chercheurs de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni et de la Society for the Protection of Turtles (SPOT) à Chypre, a révélé plusieurs grottes de reproduction jusque-là inconnues dans le nord de Chypre, les premières à être trouvées le long de la côte nord de l’île.

« L’étude a révélé une reproduction régulière, identifié des sites importants et montré que certains phoques utilisent le site année après année », explique Damla Beton, biologiste marine à SPOT, auteur principal. a déclaré dans une vidéo sur l’étude . « Il est très important de s’assurer que ces sites sont protégés. »

Forcé dans des grottes

Pendant des siècles, les pêcheurs de la Méditerranée ont tué des phoques moines pour diverses raisons: les phoques endommagent leurs engins de pêche; ils se disputent la même proie de poisson; et la peau de phoque peut être vendue sur le marché noir pour ses bienfaits non étayés sur la santé. Plus récemment, les pêcheurs ont capturé les phoques pour les utiliser dans le commerce des aquariums en tant qu’artistes; pendant ce temps, les pinnipèdes ont perdu leur habitat au profit de l’industrie du tourisme, selon la Seal Conservation Society au Royaume-Uni .

Historiquement, les phoques moines auraient utilisé les plages comme lieux de repos et d’élevage de leurs petits comme toutes les autres espèces de phoques. Cependant, en raison de la chasse historique et du manque de plages non goudronnées, ils ont été contraints de commencer à utiliser des sites alternatifs.

Un phoque moine méditerranéen et son chiot capturés sur un piège photographique dans l’un des sites de reproduction récemment découverts en 2017. (Crédit d’image: SPOT / Monk Seal Project)

« Ils ont besoin de grottes pour se reproduire et élever leurs chiots hors de vue des humains », a déclaré Beton.

Bien que les grottes protègent les phoques moines et leurs petits, seul un petit nombre de grottes surveillées sont propices à la mise bas, selon les chercheurs.

En 2007, une enquête a révélé 39 grottes de reproduction sur la côte sud de Chypre (bien que plusieurs aient été détruites depuis), selon les chercheurs. Cependant, bien qu’ils soient fréquemment vus dans le nord de l’île, rien n’indiquait que les phoques s’y reproduisaient.

«On sait depuis longtemps qu’ils utilisent les côtes nord de Chypre, mais en 2013, nous avons observé un chiot à Alagadi [in north Cyprus], ce qui les a confirmés en train de se reproduire « , a déclaré Beton dans la vidéo. » En 2016, nous avons commencé les premières enquêtes de reproduction en utilisant des pièges photographiques placés dans des grottes. «

Un phoque moine au repos dans l’une des grottes surveillées. (Crédit d’image: Damla Beton)

Les recherches se sont poursuivies jusqu’en 2019 et ont révélé que, sur les huit grottes surveillées, les phoques en utilisaient trois pour la reproduction. Dans l’une des grottes, un seul phoque a également réussi à élever des chiots trois années de suite, ce qui suggère que ces grottes sont des sites de reproduction de haute qualité et pourraient jouer un rôle important dans le maintien des effectifs.

Protéger les phoques moines restants

La découverte de nouveaux sites de reproduction de phoques moines est une bonne nouvelle pour les défenseurs de l’environnement, mais ils disent maintenant qu’il est important de protéger ces sites pour l’avenir.

«Cette zone de littoral se développe rapidement, notamment pour la construction d’hôtels», a déclaré Robin Snape, biologiste environnemental à l’Université d’Exeter, dit dans un communiqué . « Le principal site de reproduction que nous identifions dans cette étude n’a actuellement aucun statut protégé, et nous travaillons avec les autorités locales pour essayer de changer cela. »

Cependant, la perte de leurs sites de reproduction n’est pas le seul défi auquel sont confrontés les phoques moines. « Une autre menace majeure pour les phoques moines dans cette région est la capture accidentelle », a déclaré Beton dans le communiqué. Cela signifie qu’ils sont accidentellement pris dans les filets d’un pêcheur, ce qui les fait souvent se noyer avant de pouvoir être libérés.

« Nous devons travailler avec les pêcheurs pour garantir des sources de nourriture pour les phoques moines et empêcher les prises accessoires, en particulier autour de ces grottes », a déclaré Beton dans la vidéo.

L’étude a été publiée en ligne le 2 mars dans Oryx – le Journal international de la conservation .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.