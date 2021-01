Les petits-enfants de Joe Biden sont sur Instagram et TikTok – voici où les suivre

Qui sont les petits-enfants de Joe Biden? Combien de petits-enfants Joe Biden a-t-il? Apprenez à connaître Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie et Robert « Hunter » Biden ici.

C’est aujourd’hui le jour. Joe Biden et Kamala Harris sont sur le point d’être assermentés en tant que président et vice-président des États-Unis et, alors que les États-Unis regardent l’arrivée d’une nouvelle administration à la Maison Blanche, les gens du monde entier souhaitent connaître les membres de leur familles – en particulier les petits-enfants de Biden.

Cette fois-ci, il y a tout un ensemble de jeunes de la génération Y et de la génération Z dans la première famille et ils sont tous actifs sur les réseaux sociaux.

Au cours de sa campagne présidentielle, les petits-enfants de Joe Biden, Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie et Robert « Hunter » Biden ont tous assisté à divers événements et conventions, et ont tous été présentés à la Convention nationale démocrate. Ils ont également fait une apparition sur scène lors de la célébration de la victoire de Biden / Harris le 7 novembre. Mais qui sont-ils?

Voici tout ce que vous devez savoir sur les petits-enfants de Biden …

Combien de petits-enfants Joe Biden a-t-il?



Les petites-filles de Joe Biden: Maisy, Finnegan, Naomi et Natalie. Image: Document / DNCC via

Naomi Biden

Naomi est la petite-fille aînée de Biden et la fille de Hunter et de sa première épouse Kathleen Biden. Elle a 27 ans et vient de terminer ses études à la Columbia Law School. Elle est auparavant allée à l’Université de Pennsylvanie et a obtenu son diplôme dans la même classe que Tiffany Trump.

Naomi a accompagné ses grands-parents lors de plusieurs voyages internationaux. Pendant la quarantaine, Naomi et son petit ami Peter Neal ont créé un site Web de quiz pour aider les gens à déterminer le montant du financement gouvernemental qu’ils pourraient réclamer du projet de loi de relance des coronavirus.

Naomi Biden est-elle sur les réseaux sociaux? Naomi est active sur Twitter et Instagram (tous deux @naomibiden), où elle a déjà partagé d’adorables photos de famille. Mais contrairement à ses sœurs et cousins, elle n’a pas de compte TikTok.

Finnegan Biden

Finnegan est la deuxième fille de Hunter et de sa première épouse Kathleen Biden. Finnegan a été vu lors de rassemblements et de débats de Biden. Elle a également présenté son grand-père à la Convention nationale démocrate aux côtés de ses sœurs et cousine Natalie. Finnegan a également participé à un Instagram Live avec Maddie Ziegler pour encourager les jeunes à voter.

Finnegan Biden est-il sur les réseaux sociaux? Oui, mais tous ses comptes sont définis comme privés. Elle est sur Instagram (@finneganbiden) et TikTok, où elle peut être vue dans les vidéos de sa sœur Maisy et de sa cousine Natalie.

Maisy Biden

Maisy Biden est la plus jeune des filles de Hunter Biden et Kathleen Biden, et la sœur de Naomi et Finnegan. Maisy a accompagné son grand-père lors de voyages internationaux dans le passé et a également aidé à le présenter au DNC plus tôt cette année. Elle est amie avec Sasha Obama et les deux jouaient au basket ensemble à l’école. Ils ont également organisé une fête de remise des diplômes conjointe.

Maisy Biden est-elle sur les réseaux sociaux? Oui, et les gens l’aiment déjà. Maisy est actif sur TikTok et se trouve sous le nom d’utilisateur @scoobeydoobey. En tant que l’un des plus jeunes membres de la famille Biden, Maisy est déjà devenu une figure populaire parmi les adolescents de la génération Z sur TikTok. Ses TikToks sur le thème des élections sont devenus viraux sur l’application.

Natalie Biden

Natalie Biden est la plus jeune petite-fille de Joe et du Dr Jill Biden, et la fille aînée de feu Beau Biden et Hallie Biden. Natalie, 16 ans, est apparue sur scène lors de la célébration de la victoire de Biden / Harris et a également présenté sa grand-mère au DNC plus tôt cette année.

Natalie Biden est-elle sur les réseaux sociaux? Natalie a un compte TikTok qui peut être trouvé sur @natbiden. Il était auparavant public mais est depuis devenu privé. Elle a le plus d’adeptes parmi tous les petits-enfants de Biden avec plus de 1,4 million. Natalie est également sur Instagram, mais son compte est actuellement défini comme privé.

Robert « Hunter » Biden

Hunter est le fils de feu Beau Biden et Hallie Biden, et est également le petit-fils aîné de Joe Biden. Sa sœur est Natalie Biden. Hunter, 14 ans, a rejoint sa sœur et ses cousins ​​dans une vidéo à la Convention nationale démocrate de 2020.

Hunter Biden est-il sur les réseaux sociaux? Oui. Hunter est également sur TikTok – son nom d’utilisateur est @ hunter.biden.

Joe Biden et le Dr Jill Biden ont également deux petits-fils via Hunter Biden, qui ne sont manifestement pas assez vieux pour les médias sociaux.

