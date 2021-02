Les petits-enfants de Joe Biden lui offrent un souvenir émouvant en l’honneur de la journée des présidents

Le président Joe Biden a reçu un cadeau émouvant de sa famille juste à temps pour la journée des présidents lundi.

Naomi Biden, la petite-fille de 27 ans de Biden, a posté le cadeau qu’elle et le reste de ses petits-enfants lui ont fait passer avant sa première journée des présidents en tant que président. Sur la photo, on peut voir Biden arborant une casquette de baseball bronzée brodée du sceau présidentiel. Au-dessus et en dessous de l’emblème, la casquette disait: «Retraite présidentielle, Camp David».

«Nous lui avons acheté du butin puisque c’est le week-end de la fête des présidents et qu’il est« littéralement »président», tweeté.

Dans le même fil, elle a posté une deuxième photo, montrant le dos de sa casquette, qui disait simplement «Pop».

«Et juste pour s’assurer que l’intitulé du poste ne lui vient pas à la tête…» elle a écrit à côté du plan secondaire.

C’est le premier week-end que le président Biden a passé à Camp David, une retraite dans l’ouest du Maryland que beaucoup de ses prédécesseurs ont utilisé pour s’éloigner de Washington DC Selon Bloomberg, il a déclaré vendredi aux journalistes: «Nous allons être au camp David pour la Saint-Valentin », ajoutant qu’il prévoyait« de passer du temps avec la famille et de faire ce que nous faisons toujours ».

C’est définitivement ce qu’il semblait être en train de faire, comme le montre l’histoire Instagram de Naomi. Elle a partagé un court clip vidéo de son grand-père jouant au jeu vidéo « Mario Kart » dans ce qui ressemble à une petite arcade sur le terrain de la retraite. Elle a légendé l’histoire avec le sentiment drôle, « Les services secrets ont fait l’exception et l’ont laissé conduire lui-même.

Elle a continué la blague, « Un peu rouillé mais il a quand même gagné (à peine). »

Le président Joe Biden vu jouer au jeu vidéo « Mario Kart » à Camp David.

La jeune Biden n’est pas étrangère au partage de doux moments dans les coulisses de son grand-père. En novembre, elle a publié un moment familial franc après que la famille ait annoncé à Biden qu’il avait remporté les élections.

Le diplômé de la faculté de droit de l’Université Columbia a partagé le cliché sur Twitter, simplement sous-titrage le message, « 11.07.20. »

Avant l’inauguration le mois dernier, quatre des petits-enfants de Biden, Naomi, Finnegan, Maisy et Natalie, ainsi que sa fille Ashley, se sont assis avec Jenna Bush Hager de 45secondes.fr pour parler de leur amitié avec Malia et Sasha Obama ainsi que de leur proche. relation avec leur grand-père.

Maisy, Finnegan et Naomi sont les filles de Hunter Biden tandis que Natalie est la fille de feu Beau Biden.

« Maisy et moi, Natalie et Naomi avons eu le privilège de voir deux de nos amis traverser huit années de ce qui était vraiment difficile, et ils l’ont fait, si magnifiquement », a déclaré Finnegan à Jenna. « Et ils sont sortis si ancrés et humbles, et ils sont si intelligents et motivés, donc je pense que nous ne pouvons que prendre conseil auprès d’eux. »

Finnegan a ajouté: « Mais ils ont été très gentils en nous offrant des conseils et un soutien. »

Plus tard dans la séance, Naomi a parlé de ce qu’elle attendait avec impatience après l’inauguration, disant à Jenna: «Je suis très excitée de voir ce que ma nan et ma pop vont faire.»

« Ils sont tellement excités, ils ont tellement de projets, et c’est juste une période de leur vie et de nos vies et en Amérique où nous avons l’opportunité de faire tellement et de faire les choses différemment », a-t-elle ajouté.