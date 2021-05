Les pertes du MWC 2021 se poursuivent: c’est désormais Qualcomm la société qui confirme qu’elle n’y assistera pas en personne

Le saignement continue des entreprises qui ne participeront pas en personne au Mobile World Congress 2021. Si cette semaine Samsung et Lenovo confirmaient qu’ils ne viendraient pas à Barcelone pour être présents lors de l’événement, maintenant c’est au tour de Qualcomm, l’une des entreprises les plus emblématiques du MWC et dont le stand n’est généralement pas exactement petit.

Comme indiqué par Qualcomm dans un communiqué, «bien que nous apprécions les mesures de santé et de sécurité que la GSMA met en œuvre pour le MWC de Barcelone, nous avons décidé que c’est le meilleur pour nos employés et clients qui La participation de Qualcomm est virtuelle cette année«Qualcomm participera donc en ligne, tout comme de nombreuses autres entreprises.

Un plus bas pour MWC 2021

Qualcomm fait partie de ces entreprises faciles à trouver chez MWC. Il a généralement un stand assez grand rempli de démos liées à la 5G et à la réalité augmentée. C’est une entreprise qui a du sens de participer à des événements comme le MWC, puisque, au-delà des démos et des curiosités, le Mobile World Congress, au fond, c’est un événement largement centré sur le B2B.

Cependant, il semble que les mesures prises par la GSMA n’aient pas suffi à convaincre l’entreprise américaine. La GSMA (blindée) a mis sur la table tout un ensemble de mesures liées à la sécurité, comme une capacité limitée, soumettre un test COVID-19 négatif pour entrer et certaines améliorations liées aux infrastructures, à la ventilation et aux espaces.

Quoi qu’il en soit, il existe encore des entreprises qui, en principe, participeront en personne, comme Xiaomi, Huawei ou ZTE. Cependant, il y a encore des jours jusqu’au 28 juin, nous devrons donc attendre de voir si d’autres signatures sont ajoutées au format virtuel. Parmi les grands noms qui ont déjà confirmé ne pas être présents en personne figurent Lenovo, Samsung, Ericsson, Nokia, Google et Sony.

