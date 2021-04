Les personnes vaccinées pourraient contracter le COVID-19, mais on ne sait pas si elles peuvent propager le virus, disent les scientifiques

Mercure Paris 19 Philharmonie La Villette Paris : chambre double avec petit-déjeuner pour 2 personnes à l'hôtel Mercure Paris 19 Philharmonie La Villette

L’hôtelSitué aux pieds des transports en face du Zénith, l’hôtel Mercure Paris 19 Philharmonie La Villette,se trouve au coeur du quartier dédié à la musique et à la culture. A proximité on retrouve des lieux incontournables comme la Grande Halle de la Villette, la Cité des sciences et l’Event Center mais