Les personnes vaccinées peuvent-elles encore propager le COVID-19? Une énorme étude aborde la question

Une étude financée par le gouvernement fédéral se déroulant sur 21 campus universitaires testera dans quelle mesure le vaccin COVID-19 de Moderna empêche les personnes vaccinées de propager le coronavirus, Le Washington Post a rapporté .

Des essais cliniques ont montré que le Vaccin Moderna est efficace à plus de 94% pour prévenir la maladie due au COVID-19, et que les injections sont particulièrement protectrices contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort du virus. Cependant, les essais cliniques n’ont pas été conçus pour répondre à une question importante: les personnes vaccinées peuvent-elles encore coronavirus dans leur nez et dans leur bouche et sans le vouloir répandre aux autres?

Études du monde réel en Israël et le Royaume-Uni suggèrent que les vaccins COVID-19 réduisent le risque d’infections à la fois symptomatiques et asymptomatiques, c’est-à-dire celles qui ne présentent aucun signe extérieur de maladie, a rapporté le Post. Ces deux études portaient chacune sur la Pfizer et AstraZeneca vaccins, respectivement. Une autre étude portant sur 4000 travailleurs de la santé et des travailleurs essentiels aux États-Unis a fourni des preuves supplémentaires que le Pfizer et Moderna vaccins protéger contre toutes les infections, y compris celles sans symptômes, Stat News a rapporté .

Bien que ces études fournissent des indices selon lesquels les personnes vaccinées peuvent être moins susceptibles de propager le virus , parce qu’ils semblent éviter l’infection dans l’ensemble, ils ne peuvent pas le confirmer de manière concluante. La nouvelle étude sur le campus universitaire, appelée PreventCOVIDU, tentera de répondre directement à la question grâce à la recherche des contacts – où les infections au COVID-19 sont suivies parmi les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées et un grand groupe de leurs contacts étroits.

Le fait de savoir si et comment les infections se propagent dans ce grand groupe de personnes devrait aider à révéler la fréquence à laquelle les personnes vaccinées transmettent le virus à leur entourage, que la personne vaccinée tombe ou non malade.

« Cette étude aborde la question importante de savoir ce que signifie être vacciné, en ce qui concerne votre risque de transmettre le SRAS-CoV-2 aux personnes de votre bulle de confiance », a déclaré le Dr Lilly Immergluck, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Morehouse School of Medicine à Atlanta, a déclaré le Post.

PreventCOVIDU comprendra 12000 étudiants universitaires âgés de 18 à 26 ans, selon le site de recrutement de l’étude . Les étudiants seront répartis au hasard en deux groupes; la moitié recevra immédiatement leur première dose de vaccin Moderna, tandis que l’autre moitié sera vaccinée quatre mois plus tard. L’ensemble de l’essai se déroulera sur une période de cinq mois.

Tous les participants prendront des écouvillons nasaux quotidiens tout au long de l’essai, afin que les organisateurs de l’étude puissent savoir quand les infections au COVID-19 se produisent et chez qui. Les écouvillons les aideront également à calculer la quantité de particules virales dans le nez de chaque personne infectée et la séquence génétique du virus qu’elle a contracté. Ces points de données aideront à déterminer si la charge virale – la quantité de virus dans le système d’une personne – est liée au risque de transmission. Ils montreront également si le vaccin Moderna offre différents niveaux de protection contre différentes souches du virus et si les personnes vaccinées sont plus susceptibles de propager certaines souches sur d’autres.

Une application téléphonique rappellera aux participants de se frotter le nez tous les jours. Ils rempliront également des questionnaires quotidiens sur leurs symptômes, fourniront des échantillons de sang à plusieurs moments de l’étude et subiront des dépistages de routine du COVID-19 via leurs systèmes de test universitaires.

Les principaux participants à l’étude identifieront également un groupe de leurs contacts étroits, c’est-à-dire des personnes qui pourraient être à risque d’attraper le COVID-19 si les étudiants testés positifs pour le virus. Au total, les organisateurs de l’essai espèrent collecter des données auprès de 25 500 contacts étroits. (Les participants principaux et leurs contacts étroits seront rémunérés pour leur participation à l’essai.)

Les colocataires et les collègues des principaux participants seront considérés comme des «contacts étroits potentiels (PCC)», et dans le cas où un participant serait positif pour le virus, ils identifieront également des «contacts étroits confirmés par un cas (CACC)» ou des personnes supplémentaires. ils peuvent avoir été exposés au virus ces derniers jours.

Suite à une infection confirmée chez un participant, les contacts proches qui participent à l’étude répondront à des questionnaires hebdomadaires sur les symptômes, passeront des tests quotidiens sur écouvillon pendant deux semaines après le test positif et pourront éventuellement fournir deux échantillons de sang. Les participants au PPC subiront un dépistage systématique du COVID-19 dans leur université tout au long de l’essai, tandis que les CACC le feront pendant un mois seulement après leur exposition potentielle.

Les résultats de l’étude sont attendus «plus tard cette année», selon le site Web de l’étude.

