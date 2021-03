« Les personnes vaccinées n’infectent plus »: ces déclarations retentissantes du créateur du vaccin Pfizer-BioNTech ne sont pas que de l’optimisme, nous commençons à avoir des données

Qui le vaccin protège-t-il? Telle est la grande question de la désescalade et de la véritable fin de la pandémie. Protège-t-il uniquement ceux qui ont reçu le vaccin ou arrête-t-il la transmission du virus en protégeant également le reste de la population grâce à l’effet de l’immunité de groupe?

Au fur et à mesure que les données des essais cliniques ont été publiées, les vaccins ont été approuvés et les campagnes de vaccination ont commencé, la question de savoir si les vaccinés pouvaient continuer à infecter sans savoir qu’elle restait sans réponse. Bien qu’elles soient cruciales: sans ces données, les restrictions ne pourraient pas être abaissées d’un iota car la possibilité que l’immunité collective ne soit pas atteinte était sur la table.

C’est pourquoi le journal allemand «Bild» est allé droit au vif du sujet et a interrogé Ugur Sahin, co-fondateur de BioNTech (la société technologique à l’origine du vaccin Pfizer), à ce sujet. La réponse de Sahin a été surprenante en raison de son retentissement: selon ses données, le vaccin protège non seulement contre la transmission, mais montre également que «nous pouvons contenir la pandémie efficacement si suffisamment de personnes sont vaccinées. «

Les vaccins livrent

Les données dont parle Ugur Sahin sont avant tout des données d’Israël. Selon ce que nous avons vu dans ce pays du Moyen-Orient, après avoir analysé tous les Israéliens vaccinés pour la première fois entre le 20 décembre 2020 et le 1er février 2021 (environ 596 618) et les avoir comparés à un autre demi-million de citoyens non vaccinés, les vaccins sont vraiment efficaces.

On parle de chiffres d’efficacité de 98% dans les cas bénins, 98,9% dans les hospitalisations, 99,2% dans les cas graves et 98,9% dans les décès. Ou, si nous nous concentrons sur la métrique qui nous intéresse, nous constatons que «le nombre de personnes qui ont un CRP positif et, par conséquent, ils sont potentiellement contagieux diminuant de 92 pour cent après la vaccination« A souligné Sahin.

C’est, il ne faut pas l’oublier, une excellente nouvelle qui, il y a un an, on aurait presque considéré la science-fiction. Surtout, parce que, comme l’a également expliqué le fondateur de BioNTech, «avec cette connaissance, nous savons maintenant aussi que nous pouvons contenir la pandémie efficacement si suffisamment de personnes sont vaccinées. »

Il ne fait aucun doute qu’il est tôt, Israël est au milieu d’un confinement assez strict depuis des mois et qu’il a des problèmes sociodémographiques qui en font un endroit spécial; cependant, il est vrai que les données s’additionnent et sont répliquées là où les campagnes de vaccination sont avancées. On ne peut pas dire que ce sera la fin de la pandémie (il y a encore beaucoup à faire et le coronavirus semble être là pour rester), mais nous pouvons convenir avec Sahin que les vaccins sont conformes.

Image | Stefan Albrecht / BioNTech