Les personnes trans peuvent désormais déclarer leur propre sexe via le portail en ligne

Les personnes trans en Inde peuvent désormais demander que leur identité de genre soit légalement reconnue en ligne via un nouveau portail gouvernemental.

Le portail, lancé mercredi 25 novembre par le ministère de la justice sociale et de l’autonomisation (MSJE), permettra aux personnes transgenres de faire certifier leur identité de genre par le magistrat du district sans se rendre dans les bureaux du gouvernement.

Le ministère a déclaré que le nouveau portail aiderait à protéger la vie privée des personnes trans en leur permettant d’auto-déclarer leur identité de genre en ligne, Le temps de l’Inde rapports.

Les personnes trans qui souhaitent utiliser le système devront télécharger un affidavit déclarant leur identité de genre «auto-perçue».

Ils recevront ensuite un certificat d’identité confirmant leur identité de genre correcte, et ils recevront une carte d’identité mise à jour dans les 30 jours.

Le ministère a également déclaré que les personnes trans seraient en mesure d’enregistrer des «griefs» via le portail en ligne, et les relieraient à terme à diverses installations et programmes gouvernementaux auxquels elles peuvent accéder en ligne.

Le ministère de la Justice sociale et de l’autonomisation a également déclaré que le portail en ligne les aiderait à créer une base de données sur les personnes trans en Inde – une décision qui pourrait inquiéter la communauté trans du pays.

Les personnes trans qui ont déjà demandé au gouvernement de faire reconnaître légalement leur identité de genre n’auront pas besoin de postuler via le portail en ligne.

Des refuges sont également ouverts en Inde pour accueillir les personnes trans expulsées par leur famille.

Le ministère a également annoncé qu’il mettait en place des abris pour les personnes trans qui ont été forcées de quitter leur domicile en Inde, le premier de ces foyers ayant ouvert à Vadodara, dans le Gujarat, mercredi 25 novembre.

D’ici le 31 mars 2021, on s’attend à ce que des abris aient été ouverts à Delhi, Mumbai, Chennai, Patna, Kolkata, Japiur, Raipur, Bhubaneswar et Manipur.

La nouvelle vient juste un an après que l’Inde a adopté un projet de loi sur les droits des trans qui a été qualifié de «déshumanisant» par les personnes trans dans le pays.

La loi sur les personnes transgenres (protection des droits) a été adoptée malgré l’opposition significative de la communauté trans en Inde, avec de nombreux articles critiquant les peines moins sévères pour les personnes reconnues coupables de crimes contre les personnes trans.

Le projet de loi n’a pas non plus offert de protection aux personnes trans dans les espaces publics ou sur le lieu de travail, malgré une longue campagne de militants.