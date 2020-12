Les personnes souffrant d’allergies importantes devraient éviter le vaccin Pfizer COVID-19, prévient le Royaume-Uni

L’Agence de réglementation du Royaume-Uni conseille aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques «importantes» d’éviter le vaccin contre le coronavirus de Pfizer, après que deux membres du service national de santé ont développé des réactions allergiques graves mardi (8 décembre).

«Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux vaccins, la MHRA (Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé) a avisé par précaution que les personnes ayant des antécédents significatifs de réactions allergiques ne reçoivent pas cette vaccination après que deux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques significatives aient réagi négativement hier. », A déclaré Stephen Powis, directeur médical national du National Health Service d’Angleterre, dans un communiqué mercredi 9 décembre.

Les deux travailleurs ont des antécédents d’allergies graves et portent des auto-injecteurs d’adrénaline (tels que EpiPens) avec eux, selon The Guardian. Peu de temps après avoir reçu le vaccin, les deux travailleurs du NHS ont développé des symptômes de type anaphylaxie ou des réactions allergiques sévères, mais se sont rétablis après avoir reçu un traitement.

« Toute personne ayant des antécédents de réaction allergique significative à un vaccin, à un médicament ou à un aliment (comme des antécédents de réaction anaphylactoïde, ou à qui il a été conseillé de porter un auto-injecteur d’adrénaline) ne doit pas recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech », selon aux nouvelles directives MHRA. Les directives indiquent également que des «installations de réanimation» devraient être disponibles pour toutes les vaccinations à tout moment.

En effet, seulement 0,63% des personnes ayant reçu le vaccin et 0,51% des personnes ayant reçu le placebo ont signalé des réactions allergiques – dont certaines étaient bénignes – dans les essais, selon la première revue de la Food and Drug Administration (FDA) données sur les vaccins publiées mardi.

« Une réaction allergique se produit avec un certain nombre de vaccins, et peut-être même plus fréquemment avec des médicaments. Ce n’est donc pas inattendu », a déclaré Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dans des remarques aux journalistes publiées par le Royaume-Uni. Centre des médias scientifiques.

Pour la population générale, cela ne signifie pas qu’ils devraient être anxieux de recevoir la vaccination, a-t-il ajouté. « Il faut se rappeler que même des choses comme la marmite [a quintessential British food spread] peut provoquer des réactions allergiques sévères inattendues. »

Les toutes premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été administrées mardi à plusieurs milliers de personnes au Royaume-Uni, selon la BBC.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.