Les personnes infectées devraient également prendre le vaccin COVID-19, déclare le président de Bharat Biotech

Une illustration de COVAXIN, le candidat vaccin contre COVID-19 développé par Bharath Biotech. Image: Bharath Biotech

Les personnes infectées devraient également prendre un vaccin, et l’France est bien préparée en ce qui concerne la logistique de la distribution des vaccins, a déclaré mercredi le président de Bharat Biotech et MD Krishna Ella. Il s’exprimait lors d’une session virtuelle sur «l’importance de la surveillance sérologique dans l’immunogénicité et la sécurité à l’ère pré et post-vaccination» organisée par l’organisme industriel CII. Pour les personnes infectées, devraient-elles prendre un vaccin, « la réponse est oui », car elles peuvent ne pas avoir une bonne réponse des lymphocytes T … « , a déclaré Ella.

Parler des essais d’efficacité de l’entreprise sur son COVID-19 vaccin, il a déclaré que pour les essais d’efficacité, la société a pris 24 centres dans tout le pays afin de disposer de villes de niveau I, II et III pour mieux saisir l’efficacité.

Au sujet de la distribution des vaccins en France, il a déclaré que l’France était bien préparée pour cela et que le système de vaccination indien était très robuste, a déclaré Ella.

S’exprimant lors de la session, le président de Biocon, Kiran Mazumdar Shaw, a déclaré: « Nous devons nous assurer que nous avons un sentiment de préparation à une pandémie pour aller de l’avant ».

« Nous devons comprendre la nécessité d’un effort concerté et un paradigme très important qui est basé à la fois sur les tests d’antigènes et d’anticorps va être d’une immense importance à l’avenir », at-elle ajouté.

À propos de la feuille de route, Mazumdar Shaw a déclaré: «Si nous pouvons proposer des algorithmes et des paradigmes, que de nombreuses universités dans d’autres parties du monde considèrent comme un calculateur Covid, nous pouvons également proposer des paradigmes très intéressants qui nous diront quels certaines parties de notre société et de nos communautés sont en sécurité et quelles parties de notre communauté ont effectivement développé des immunités collectives et quelles parties de notre pays peuvent être ouvertes facilement ».

