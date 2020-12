Les personnes importantes ne prennent pas de photos: elles lancent le premier iPhone de l’histoire sans appareil photo

Si vous avez de l’argent, vous voulez toujours essayer cet iPhone pour des personnes vraiment importantes.

Nous pensions avoir déjà tout vu sur le nouvel iPhone 12 mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Caviar a lancé un version spéciale du dernier téléphone Apple dont la grande différence avec le modèle conventionnel est que … Il n’a pas de caméras!

Oui, vous avez bien lu, la chose la plus décisive à propos de l’iPhone 12 de Caviar est que supprime l’un des éléments les plus distinctifs des téléphones sur le bloc tels que leurs caméras. De toute évidence, tout a une explication et la raison est convaincante.

Le mystère est dans les grands managers

De nombreuses personnes gèrent des informations sensibles qui ne devraient pas être divulguées ou connues des autres mortels. Ceux-ci ont généralement des réunions secrètes dans lesquelles la confidentialité et la sécurité sont les exigences essentielles et là, les téléphones avec appareil photo sont un must. Le souci que les pirates utilisent la caméra du smartphone pour espionner est grand et Caviar leur a donné la solution parfaite: le iPhone 12 Stealth.

Dans une reconversion de l’iPhone par Caviar, son modèle Stealth manque de caméras arrière et, en outre, il a également complètement éteint la caméra selfie. Ce dernier n’empêche pas Face ID de fonctionner, puisque cette technologie repose sur la caméra infrarouge.

Caviar a conçu deux versions dans lesquelles le titane trempé est le protagoniste de l’arrière. le Caviar iPhone 12 Stealth dispose d’un revêtement laser noir de longue durée, tandis que la version Stealth Gold échange son arrière contre un or.

La société ne fabriquera que 99 unités de chaque téléphone, donc le mot exclusivité prend ici une dimension réelle. La version Stealth se négocie à partir de 4 990 € et la version Stealth Gold à partir de 5 520 €.

Bien qu’ils semblent des prix exorbitants, la même société a déjà fabriqué une édition spéciale de l’iPhone 12 Pro avec Incrustation en or 18 carats qui coûte 23 380 dollars américains.

