Les personnes de plus de 65 ans sont plus susceptibles de souffrir de réinfections par le COVID-19

18 mars 2021 10:46:22 IST

Survivre à Covid-19 protège la plupart des gens contre la réinfection pendant au moins six mois, mais les patients âgés sont plus susceptibles d’être abattus par le virus une deuxième fois, ont rapporté jeudi les chercheurs. Une évaluation des taux de réinfection au Danemark l’année dernière a montré qu’un peu plus d’un demi-pour cent des personnes testées positives pour Covid au cours de la première vague de mars à mai l’ont fait à nouveau au cours de la deuxième vague, de septembre à décembre. Parmi ceux-ci, les chercheurs ont découvert que l’infection initiale par Covid-19 était susceptible de conférer une protection de 80% contre la réinfection chez les moins de 65 ans, mais que ce pourcentage est tombé à seulement 47% chez les personnes âgées.

«Nous n’avons rien identifié pour indiquer que la protection contre la réinfection diminue dans les six mois suivant le Covid-19», a déclaré Daniela Michlmayr, chercheuse au Staten Serum Institute au Danemark et co-auteur d’une étude dans The Lancet.

Le test PCR gratuit accessible à tous au Danemark, quels que soient les symptômes, a été un pilier central de la stratégie nationale de lutte contre Covid-19.

Plus des deux tiers de la population – environ quatre millions de personnes – ont été testés en 2020.

Des ratios de résultats de tests positifs et négatifs – en tenant compte des différences d’âge, de sexe et de temps depuis l’infection – ont été utilisés pour produire des estimations de la protection contre la réinfection.

Le taux d’infection était cinq fois plus élevé pour les personnes testées négatives lors de la poussée printanière du virus, puis positives lors de la deuxième vague.

Sur plus de 9 000 personnes âgées de moins de 65 ans qui ont été testées positives lors de la première vague, seulement 55 – soit 0,6% – ont été testées à nouveau positives pendant la deuxième vague.

Cela comparait à 3,6 pour cent des personnes de ce groupe d’âge qui ont été testées positives au cours de la deuxième vague, mais pas dans la première.

Protéger les personnes âgées

Les chercheurs ont déclaré que cela signifiait que l’infection initiale par Covid-19 était susceptible de conférer une protection de 80% contre la réinfection chez les moins de 65 ans.

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, cependant, le niveau de protection a fortement diminué.

Sur plus de 1 900 personnes de plus de 65 ans qui ont été testées positives lors de la première vague, 17 (0,88%) ont été testées à nouveau positives pendant la seconde.

Cela se compare à 1 866 sur plus de 90 000 personnes de plus de 65 ans (2%) qui ont été testées positives au cours de la deuxième vague mais pas de la première – une différence de protection de 47%.

«Notre étude confirme ce qu’un certain nombre d’autres semblent suggérer: la réinfection par Covid-19 est rare chez les personnes plus jeunes et en bonne santé», a déclaré Steen Ethelberg du Statens Serum Institute au Danemark.

« Mais les personnes âgées risquent davantage de l’attraper à nouveau », a-t-il ajouté. « Nos résultats montrent clairement à quel point il est important de mettre en œuvre des politiques pour protéger les personnes âgées pendant la pandémie. »

Les chercheurs n’ont pas été en mesure d’estimer la protection contre la réinfection avec des variants de Covid-19 – certains d’entre eux plus transmissibles – qui ne sont apparus qu’après la période étudiée.

« Beaucoup trouveront les données … relativement alarmantes », ont déclaré les professeurs Rosemary J Boyton et Daniel M Altmann de l’Imperial College de Londres dans un commentaire, également dans The Lancet. « Seulement 80 pour cent de protection contre la réinfection en général, diminuant à 47 pour cent chez les personnes âgées de 65 ans et plus, sont des chiffres plus préoccupants que ceux offerts par les études précédentes. »

« Ces données sont toutes la confirmation, si nécessaire, que pour le SRAS-CoV-2, l’espoir d’une immunité protectrice par des infections naturelles pourrait ne pas être à notre portée et un programme mondial de vaccination avec des vaccins à haute efficacité est la solution durable », ont-ils écrit. .

