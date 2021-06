Les personnes ayant un gène du « sommeil court » peuvent dormir moins de 5 heures tout en se sentant bien

Si vous vous réveillez à 4 ou 5 heures du matin après vous être endormi à 22 heures, vous pourriez avoir un gène rare connu sous le nom de « gène du sommeil court ».

Les chercheurs ont déterminé que notre rythme circadien pourrait être génétiquement prédéterminé et que les habitudes de sommeil sont transmises héréditairement.

Les chercheurs ont découvert plusieurs gènes de « sommeil court ».

Ying-Hui Fu, de l’Université de Californie à San Francisco, et ses collègues, ont recherché et étudié des familles dans lesquelles certaines personnes semblent avoir besoin de moins de sommeil que la normale.

Grâce à cette recherche, Fu a découvert plusieurs mutations génétiques qui permettent aux membres de la famille de survivre et de s’épanouir en ne dormant que quelques heures par nuit.

L’équipe de Fu a signalé pour la première fois en 2009 qu’une mutation dans un gène appelé DEC2 faisait que les dormeurs courts restaient éveillés plus longtemps.

Ensuite, elle a découvert qu’une mutation dans ADRB1 permettait à 12 membres d’une famille de dormir aussi peu que 4,5 heures par nuit sans se sentir fatigués.

Plus tard, une troisième mutation dans un gène appelé NPSR1 a amené les membres d’une autre famille à dormir en moyenne entre 5,5 et 4,3 heures par nuit.

Les gènes du « sommeil court » sont associés à une productivité accrue.

Et tandis que le gène peut sembler être votre pire cauchemar si vous redoutez de vous lever le matin, ceux qui ont le gène semblent utiliser ces heures supplémentaires à bon escient.

Les chercheurs ont découvert que de nombreux petits dormeurs étaient ambitieux, des personnalités de type A, mais aussi incroyablement positifs, extravertis et optimistes.

Beaucoup étaient des coureurs de marathon avec des traits physiques et physiologiques positifs qui peuvent être liés à leurs habitudes de sommeil.

Ces résultats suggèrent que la mutation génétique empêche les petits dormeurs de subir les effets indésirables de la privation de sommeil, qui est généralement associée à l’obésité, au diabète, aux problèmes cardiovasculaires, à la dépression et aux déficits cognitifs.

Les gènes du «sommeil court» préviennent les déficits de mémoire.

Une autre victoire pour les petits dormeurs est leur mémoire phénoménale.

Non seulement ils ont plus de temps éveillé pour créer ces souvenirs, mais ils sont également plus susceptibles de s’en souvenir plus tard !

Fu a déclaré que 90 à 95 % des personnes participant aux études présentaient ces caractéristiques communes et étaient capables d’éviter les déficits de mémoire associés à la privation de sommeil.

Pour confirmer cette recherche, des tests de mémoire ont été effectués sur des souris conçues pour posséder le gène.

Les souris ont été placées dans une chambre et doucement choquées avec un courant électrique tout en explorant leur environnement.

Lorsque les souris normales sont bien reposées, elles sont capables de se souvenir du choc et refusent de se promener après avoir été ramenées dans la chambre.

Les souris privées de sommeil, en revanche, ne manifestent pas de peur et semblaient oublier le choc lorsqu’elles ont été renvoyées.

Cependant, les porteurs de la version mutante de NPSR1 se souvenaient des chocs électriques, même après avoir été privés de sommeil.

