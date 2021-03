Les personnes âgées ayant des problèmes d’audition ont subi une perte de mémoire, de la solitude pendant le verrouillage du COVID-19

18 mars 2021 10:45:58 IST

Les personnes âgées de plus de 70 ans ayant des problèmes d’audition ont connu une dépression, une solitude et des problèmes de mémoire accrus pendant le verrouillage du COVID-19, selon une enquête en ligne menée par des experts de la santé britanniques. « L’impact de l’isolement social a été énorme sur la population âgée, mais notre enquête montre que les personnes malentendantes ont été plus affectées », a déclaré le professeur Annalena Venneri de l’Institut de neurosciences de l’Université de Sheffield. Venneri, qui est également le co-auteur de l’étude, a déclaré que les mesures mises en place pour aider à limiter la propagation du virus – telles que les masques faciaux et la distanciation sociale – ont limité davantage l’interaction sociale des personnes âgées.

«Notre enquête indique que la pandémie a un impact substantiel sur la santé mentale et les capacités cognitives de ce groupe vulnérable, a-t-elle déclaré.

L’étude, publiée récemment dans le Journal international d’audiologie, a été réalisée par des experts de l’Université de Sheffield, de l’Université de Manchester et de l’Université de Lancaster.

Les 8,3 millions de personnes atteintes de cette maladie au Royaume-Uni sont susceptibles, selon l’équipe, d’être sélectivement désavantagées par la pandémie de coronavirus.

L’auteur principal, le Dr Jenna Littlejohn de l’Université de Manchester, a déclaré: «La perte auditive, l’une des principales causes d’incapacité chez les personnes âgées, est déjà couramment associée à des taux accrus de dépression, d’isolement social et de risque de démence et de déclin cognitif.

« Parce que nous n’avons pas été en mesure de mener des entretiens face à face pendant le verrouillage, cette étude n’a clairement pas été en mesure d’estimer les effets de la pandémie sur les plus de soixante-dix ans sans accès à Internet. »

Quatre-vingts personnes de plus de 70 ans, ayant des capacités auditives mixtes, ont rempli deux questionnaires détaillés, à 12 semaines d’intervalle, en mai et juin 2020, lorsque des restrictions de verrouillage étaient en place.

Cependant, Littlejohn a déclaré qu’il serait logique de soupçonner que ces associations négatives pourraient être encore plus fortes chez les personnes qui n’ont pas accès à Internet car elles peuvent être encore plus isolées socialement: les appels vidéo ont été des bouées de sauvetage pour beaucoup.

L’annulation des rendez-vous médicaux, l’utilisation de masques faciaux et la limitation de l’utilisation de la technologie en raison d’une perte auditive sont considérés comme des facteurs importants.

De nombreux rendez-vous d’audiologie en personne de routine ont été reportés, suspendus ou offerts à distance.

Les masques faciaux agissent comme une barrière directe à la communication et sont particulièrement problématiques pour les personnes malentendantes qui comptent également sur la lecture labiale et l’expression faciale.

Et la distanciation sociale imposée signifie que les personnes malentendantes peuvent avoir du mal à utiliser les appels téléphoniques et vidéo pour rester en contact avec leur famille et leurs amis.

Le Dr Littlejohn a ajouté: Nous soupçonnons que l’utilisation de masques faciaux et de réunions de groupe limitées pourrait durer encore un certain temps, et donc notre travail sur les effets collatéraux à long terme de la pandémie se poursuit.

Nous devons nous assurer que les personnes malentendantes reçoivent le soutien adéquat des professionnels de la santé et des services sociaux en termes de soutien à la santé mentale et d’enquête sur le risque de déficience cognitive due à l’isolement social imposé à ces personnes. «

L’étude a été financée par le Deafness Support Network (DSN), une organisation caritative basée dans le Cheshire, et soutenue par le NIHR Sheffield Biomedical Research Center et le NIHR Manchester Biomedical Research Center (BRC).

