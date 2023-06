Les personnages principaux de la série Ahsoka annoncés par Show Exec

Le très attendu Ahsoka spectacle, situé dans le Guerres des étoiles univers, crée des remous parmi les fans. Il a été officiellement décrit comme la cinquième saison de Rebelles de la guerre des étoiles. La série a conclu sa quatrième saison mais a laissé plusieurs scénarios non résolus.







Avec la prochaine série Ahsokale Rebelles de la guerre des étoiles obtient une suite «spirituelle» alors que la nouvelle émission revisitera de nombreux personnages et récits sous forme d’action en direct.

Carrie Beck, productrice exécutive de la série, a récemment dévoilé la mèche lors d’une conversation avec le magazine Total Film. Elle a confirmé qu’Ahsoka Tano, Sabine Wren et Hera Syndulla seraient le trio triomphant à la tête de la série à venir.

Ces trois héroïnes seront le cœur et l’âme de Ahsoka série. Ils auront des rôles étroitement liés, non seulement en termes de responsabilités les uns envers les autres, mais aussi avec la liberté de la galaxie.

Rosario Dawson incarnera la version live-action d’Ahsoka Tano. Elle a hypnotisé les fans après être apparue dans Le Mandalorien Saison 2. Lors d’une interview avec le magazine Total Film, Dawson a également souligné l’importance d’Ahsoka, Sabine et Hera en tant que personnages féminins de premier plan.

« Je pense que c’est en fait l’une des raisons pour lesquelles les gens ont adoré le voyage d’Ahsoka, Sabine et Hera tout ce temps. Parce qu’ils avaient été si importants en tant que représentation féminine dans un espace que nous ne voyons pas vraiment les femmes être comme ça, être de tels leaders, être pointilleux, entêtés, têtus, et voir à quel point ils sont différents et à quel point ils se rassemblent en une famille choisie. »

Elle a applaudi le travail du réalisateur Dave Filoni et de la productrice Carrie Beck.

« C’était vraiment amusant de voir comment cela ne fait que s’étendre et grandir, et qu’il y a une histoire si riche là-bas, et pas seulement à cause d’un désir de plus d’inclusivité ou de diversité, mais parce que c’est juste inhérent à l’histoire qui a été racontée depuis que Dave et Carrie sont arrivés à bord. »

Ahsoka célèbre le pouvoir féminin

Ahsoka crée un précédent en tant que projet Star Wars dirigé par une femme, ce qui est un pas en avant fantastique. Dawson a expliqué comment la série célèbre les femmes. Elle a déclaré qu’il était inspirant de voir l’héritage de George Lucas et Dave Filoni dans la représentation de personnages féminins puissants. Elle a également salué la façon dont Jon Favreau et Kathleen Kennedy font avancer ce mouvement.

De plus, Sabine Wren et Hera Syndulla feront leurs débuts en direct, interprétées respectivement par Natasha Liu Bordizzo et Mary Elizabeth Winstead. Ce ne sont pas n’importe quels débuts; ils s’inscrivent dans la continuité du riche héritage de Star Wars, où les femmes ont toujours été décrites comme des personnages forts, de la princesse Leia brandissant un blaster à Rey à la tête de la nouvelle trilogie en tant que Jedi. Ahsoka est une célébration de cet héritage.

Marquez vos calendriers et préparez-vous pour un voyage à travers les étoiles, car Ahsoka est prévu pour la première sur Disney + le 23 août. La Force est forte avec celui-ci.