Les personnages PlayStation envahissent le football de la Ligue des champions dans de nouvelles publicités de sponsoring

PlayStation est un sponsor principal de l’UEFA Champions League depuis des décennies, mais nous dirions que la promotion de sa marque vient d’atteindre de nouveaux sommets. Le prestigieux tournoi de football européen est généralement diffusé les mardis et mercredis soirs, ce qui permet de faire de la publicité aux heures de grande écoute pour PlayStation. Les panneaux qui entourent le terrain sont souvent recouverts de logos PlayStation, tandis que les pauses publicitaires commencent et se terminent toujours par un clin d’œil au géant du jeu.

Cette dernière série de matches de Ligue des champions a cependant présenté un nouveau type de prise PlayStation. Entre les pauses de diffusion, des personnages PlayStation comme Kratos (God of War), Aloy (Horizon) et Ratchet (Ratchet & Clank) apparaissent désormais dans des segments sponsorisés rapides. Un de ces segments voit Kratos et son fils Atreus sortir dans un stade bondé, tandis qu’un autre a Aloy en train de déployer des cartes tactiques avec sa technologie holographique.

Voici le segment Kratos :

Le bricolage tactique d’Aloy :

Et enfin, Ratchet et Clank passent à l’action :

C’est une publicité intelligente au nom de Sony. Non seulement les segments sont bien faits, mais ils rapprochent encore plus certains des personnages les plus reconnaissables de PlayStation de l’œil grand public. N’oublions pas que chacun de ces matchs de Ligue des Champions est regardé en direct par des dizaines de millions de fans de football à travers le monde.

