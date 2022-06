Les personnages LGBT les plus aimés de Netflix

NETFLIX

Dans le mois de la fierté, ce sont les rôles qui nous inspirent à vivre librement. Consultez la liste avec Stranger Things, Sex Education et plus encore !

©IMDBEric de Sex Education, l’un des personnages LGBT les plus appréciés de Netflix.

Juin est le mois de la fierté LGBTQ+. En ce sens, les communautés célèbrent et honorent tous ceux qui, pendant des décennies, ont lutté pour exprimer leur liberté, brisant les préjugés de toute une société. Netflix est l’une des plateformes qui s’en fait l’écho en partageant séries et films avec personnages qui font partie de cette même vague. Quels sont les plus appréciés du public ? Nous en passons ici en revue quatre.

+ Les personnages LGBT de Netflix

-Elle de Heartstopper

Le dernier phénomène adolescent de Netflix était bouchon de coeur, la série dans laquelle Charlie et Nick découvrent que leur amitié pourrait être quelque chose de plus tout en traitant des problèmes typiques de l’école. Mais ce ne sont pas les seuls personnages LGBT ! De plus, ils nous permettent de connaître l’histoire de elleune jeune femme trans interprétée par Yasmine Finney. Le grand succès de la fiction a été d’inclure un casting qui coïncide dans son identité de genre et son origine ethnique selon l’histoire originale d’Alice Oseman.

-Casey de Atypique

Brigette Lundy-Paine interprète Caseyla soeur du protagoniste de atypique. Au début de la série Netflix, elle noue une liaison avec Evan Chapin (Graham Rogers). Cependant, il découvre alors qu’Izzie (Fivel Stewart), l’une de ses camarades de classe, suscite en lui des sentiments qu’il n’aurait jamais cru possibles. De cette façon, il ouvre son cœur pour trouver sa vraie sexualité, tout en faisant face à des conflits typiques de son âge.

-Eric de l’éducation sexuelle

Son charisme, son style et sa sensibilité ont fait Éric de éducation sexuelle dans l’un des personnages LGBT les plus aimés de ces dernières années. personnifié par Ncuti Gatwa, cet adolescent aux racines africaines doit se battre non seulement pour s’insérer face à ses camarades de lycée, mais il devra aussi affronter les croyances religieuses de sa propre famille. Avec liberté, il a montré que le véritable amour transcende tout.

-Robin de Stranger Things

La quatrième saison de choses étranges est venu sur Netflix et a laissé ses fans avides d’une deuxième partie. Et ses personnages sont vraiment exceptionnels. L’un d’eux est sans aucun doute le rôle de Rouge-gorge. sous l’action de maya fauconcette jeune femme a été incitée à dévoiler sa vraie sexualité à une époque bien différente de celle que des séries comme Coup de coeur, Atypique Oui éducation sexuelle. Avec beaucoup d’humour, il s’est fait aimer des fans de la fiction des frères Duffer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂