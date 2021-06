Les personnages les plus forts de l’homme à la tronçonneuse (classés)

Quand on parle de Chainsaw Man, il y a beaucoup de personnages qui défilent devant nos yeux. Certains d’entre eux avaient une grande force et endurance, ce qui les rendait assez redoutables. Avec MAPPA prenant en charge l’autorité de l’adaptation anime de ce manga, nous sommes sûrs d’assister à des combats féroces dans les prochains jours. D’ici là, vous pouvez également lire le manga sur Viz.

Avant de vous lancer dans la série télévisée, vous voudrez peut-être en savoir plus sur certains des personnages les plus forts de Chainsaw Man. Ce spectacle a des antagonistes et des protagonistes qui peuvent s’avérer être les principaux moments accrocheurs de l’anime. Alors, sans plus attendre, examinons certains des personnages les plus forts de Chainsaw Man.

Les personnages les plus forts de l’homme à la tronçonneuse

Diable bombe (Reze)

Reze semble avoir été un espion soviétique qui était dans l’armée depuis qu’il était jeune. Le cadavre du Bomb Devil est joint à elle à un moment donné, ce qui entraîne la fusion du Bomb Devil. Compte tenu de son apparence frêle, elle possède une énorme capacité brute et une vaste gamme de compétences destructrices.

Elle était venue kidnapper Denji et livrer son cœur au Gun Devil. En appuyant sur un levier de son tour de cou, elle peut rompre sa peau en explosions massives. Son niveau de dévastation monte en flèche alors qu’elle se transforme en formes démoniaques. Elle a vaincu une flopée de démons et de diables, ainsi que ceux qui ont tenté de sauver Denji d’elle.

le père Noël

C’est une tueuse de démons allemande qui est arrivée au Japon pour voler le cœur de Denji. Elle avait un pacte avec le diable de poupée qui lui permettait de transformer tout le monde en poupée, de lui obéir ou de faire tout ce qu’elle disait. Parce que les marionnettes sont relativement faibles séparément, son principal avantage est le grand nombre.

Elle est devenue le maître de Tolka et, plus tard dans le roman, elle se lie également avec Darkness Devil. Lorsque l’obscurité arrive, elle se transforme en une poupée mille-pattes, de plus en plus grande et plus forte. Elle domine rapidement tout le monde et communique son agonie aux autres poupées, la rendant pratiquement invincible.

ange Démon

Il semble être un diable complet, semblable à Strength, qui a été confiné et est devenu un Devil Hunter. Il possède un pouvoir étrange, à savoir, la capacité de voler la durée de vie de n’importe qui simplement en le touchant. Cela le rend digne d’être inclus dans notre liste des personnages les plus forts de Chainsaw Man. Une fois, il a rasé 2 mois de la vie d’Aki simplement en lui tenant la main pendant un moment. Aux côtés de Kishibe, il est considéré comme le chasseur de diables le plus puissant du Japon.

C’est un combattant du diable rapide avec une solide expérience. Il peut matérialiser des armes avec la durée de vie qu’il a acquise, mais il ne pourrait toujours pas les rendre. Jusqu’à présent, nous n’avons pas pu voir ses capacités réelles jusqu’à ce que Makima l’ait attrapé et ait invoqué une lame tranchante de 1000 ans de son Halo.

Quanxi

Quanxi est décrit comme un chasseur de démons renommé qui serait le plus puissant de l’histoire. Elle a quitté l’escadron pour une raison quelconque et est allée vivre avec les Devils. Elle est accompagnée de quatre compagnons, tous assez proches. L’un d’eux pourrait être Cosmos Devil, qui s’occupe de toutes les courses de Quanxi. Elle possède une capacité physique équivalente à Kishibe. Cependant, elle est membre de l’équipe chinoise.

Finalement, elle devient un Arrow Devil Blend après avoir signé des contrats avec Arrow Devil. Elle peut tirer un grand nombre de fléchettes à grande vitesse tout en utilisant ses arcs pour éliminer de grands groupes de personnes à courte distance comme un Buckshot.

Diable de l’Enfer

L’enfer semble être un domaine redouté, et le diable de l’enfer, de tous, y exerce une grande autorité. Eh bien, son nom lui-même est suffisant pour l’inclure dans notre liste des personnages les plus forts de Chainsaw Man. Le diable de l’enfer apparaît comme un étalon avec un visage déformé, un corps de feu et des griffes vicieuses. Il a un contrat d’appel avec le Père Noël, et lorsqu’il est appelé, il peut entraîner n’importe qui en enfer.

De plus, il peut tuer n’importe qui dans le vide du désespoir absolu et du néant, et il a un contrôle total sur l’enfer. En dehors de cela, il peut se transformer en une main massive et amener quelqu’un aux portes du désespoir ; il possède également une endurance incroyable.

