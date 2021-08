Les personnages du livre de la jungle de Disney se lancent dans l’automne avec un nouvel événement en jeu

Nintendo Paper Mario : The Origami King Game - Nintendo Switch

Voyage humoristique plein de puzzles, de batailles stratégiques, de personnages étranges et de graphismes uniques. Un beau monde en papier se déploie : Allez avec Mario et sa nouvelle compagne Olivia dans une aventure RPG comique qui vous emmènera à tous les coins d’un monde de papier dans Paper Mario : The Origami King sur Nintendo Switch. Affrontez le roi et son armée sournoise, coopérez avec des compagnons spéciaux et apprenez à maîtriser les pouvoirs magiques sur votre mission pour sauver le monde. Un monde déchiré : Le roi maléfique Olly a transformé la princesse Peach en origami, pillé son château et l’a enfermée hermétiquement dans des rubans de papier magique. Mais ne craignez rien, car notre héros Mario et sa nouveau partenaire Olivia sont bien là. Parcourez le monde, des déserts de sang aux mers sauvages, et recrutez toutes sortes de personnages spéciaux, en essayant de débarrasser le château des rubans maudits et en sauvant vos amis en papier qui ont été transformés en soldats pliés. Une aventure à réaliser : Parcourez le monde, réparez les dégâts causés par les soldats pliés et sauvez les Toads qui sont sortis en haillons du chaos. Utilisez les longs bras pliables et d’autres transformations de papier à l’aide des forces de pliage du papier d’Olivia, sauvez ceux qui ont été capturés par les aides du roi origami et rétablissez la paix dans le monde. Retournez les plans d’Oly en vous engageant dans des batailles où votre capacité de réflexion tactique et votre capacité de résolution de puzzle sont mis à l’épreuve. Affrontez les guerriers en carton d’Oly et les énormes commandants qui se trouvent sous son commandement.