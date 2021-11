Les personnages de Riverdale qui pourraient mourir cette saison et les fans le regrettent déjà

Danger! Le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a confirmé dans une récente interview que le protagoniste de la série, Archie Andrews, perdrait la vie au sixième tour des épisodes de la série. Non seulement cela, le créateur a été encouragé à s’assurer qu’il s’agit du premier d’une somme importante de décès qui frappera durement les protagonistes du programme à succès.

6 ans passés dans la fiction de Riverdale entre la fin de la cinquième saison et le début de la sixième tranche. Les personnages sont passés d’adolescents à de jeunes adultes qui ont perdu toute inhibition pouvant affecter leur comportement. Maintenant, c’est tout ou rien et l’enjeu est grand ! Ensuite, Aguirre-Sacasa a dit : « Ce n’est que le début du décompte des corps. », quand il a dû parler de ce qui s’en venait.

Qui mourra à Riverdale ?

Les personnages deCole Sprouse et Lili Reinhart sont en danger? Il semble qu’aucun nom propre ne soit en sécurité dans cette sixième saison de Riverdale. Certains optimistes suggèrent que ces décès pourraient survenir dans un univers parallèle à ce que nous voyons dans l’intrigue principale de la sombre histoire de la série. Sera-ce le cas?

Le créateur de la série a étouffé toute spéculation selon laquelle cela pourrait sauver Archie et les autres. Pour les producteurs, il est d’une importance vitale de maintenir la continuité du fil dramatique de la série : « Ce qui signifie que les choses qui se passent à Riverdale résonneront pour le reste de la saison. », y compris la mort de ses protagonistes ou de tout personnage important au sein de la structure de la série.

« Je ne vais pas parler d’univers alternatifs ou de rêves ou de quelque chose comme ça, je dirai que tout cela se passe », a remarqué avec force le créatif qui ne semble pas avoir peur des conséquences de prendre des décisions qui finissent par irriter les adeptes de Riverdale et loin de la proposition sombre mais intéressante de la série.

En revanche, les cinq épisodes qui lancent la sixième saison de Riverdale ils chercheront à être « Le plus divertissant possible » pour que cet événement télévisé soit une table rase pour le groupe de jeunes adultes qui ont vécu leur adolescence et qui ont encore en eux une importante soif de vengeance qui les oblige à agir et à passer à l’action.

