Les personnages de Big Hero 6 ne redémarrent pas en direct dans le MCU malgré les rumeurs

Pardon, Grand héros 6 fans, mais les personnages de la franchise bien-aimée ne se dirigent pas vers l’univers cinématographique Marvel. Au moins pas encore. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne selon lesquelles des personnages de la série Marvel Comics, qui a été adaptée dans un film d’animation à succès, allaient apparaître dans le MCU dans un projet à venir. Malheureusement, ces rumeurs ont maintenant été démystifiées.

Selon un nouveau rapport, une source de Disney a confirmé que les personnages de Grand héros 6 ne sont pas actuellement configurés pour faire leurs débuts en live-action au sein du MCU. Bien que cela ne signifie pas que cela ne se produira pas / ne pourra pas se produire à un moment donné, les rumeurs qui circulent actuellement n’ont aucune vérité pour eux. Toutes mes excuses à ceux qui étaient impatients de voir Baymax interagir avec Spider-Man, ou quelque chose du genre.

Grand héros 6 était une bande dessinée obscure publiée pour la première fois par Marvel en 1998. La bande dessinée a ensuite été utilisée pour inspirer le long métrage d’animation 2014 du même nom. Certes, certains changements majeurs ont été apportés. D’une part, la série originale se déroulait à Tokyo. Le film se déroule dans une ville fictive appelée San Fransokyo. Baymax, le héros du robot gonflable bien-aimé, était également un peu différent dans les bandes dessinées. Plus précisément, il n’était pas gonflable et pouvait se transformer en dragon.

Le film est centré sur Baymax, un robot gonflable de taille plus, et le prodige Hiro Hamada. Un événement dévastateur a lieu à San Fransokyo et met Hiro en danger. Il se tourne vers Baymax et ses amis proches, le drogué d’adrénaline GoGo Tomago, le neatnik Wasabi, le génie de la chimie Honey Lemon et le fanboy Fred. Déterminé à découvrir le mystère, Hiro transforme ses amis en un groupe de héros high-tech appelé Grand héros 6.

C’était un grand succes. Il a reçu des éloges quasi universels et a rapporté 657 millions de dollars au box-office mondial. Réalisé par Don Hall et Chris Williams, il a également remporté l’Oscar du meilleur film d’animation. Tout cela pour dire qu’il y a toutes les raisons de penser que Marvel Studios et Disney pourraient considérer cela comme une propriété qui fonctionnerait en direct. C’est ce qui a rendu les rumeurs si alléchantes. Au moins pour l’instant, c’est quelque chose qui existe purement dans le domaine des possibilités et non dans la réalité.

Une série animée basée sur la bande dessinée a été produite et s’est déroulée pendant trois saisons, concluant sa diffusion plus tôt ce mois-ci. Une nouvelle série, intitulée Baymax, est actuellement en préparation pour Disney +. Le studio voit donc toujours de la valeur dans la franchise. Ils ne sont tout simplement pas prêts à intégrer ces personnages dans l’univers plus large de Marvel.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que le MCU se prépare à explorer le multivers. Cela a été abordé dans WandaVision. Des films comme Docteur Strange dans le multivers de la folie et Spider-Man 3 explorera davantage le concept. Cela pourrait être le moyen idéal pour que des personnages tels que celui-ci soient introduits dans le MCU. Mais avec le X Men, Les quatre Fantastiques et plus encore, Marvel Studios a déjà les mains pleines. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

