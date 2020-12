Les périodes d’isolement devraient-elles être inférieures à 14 jours pour les personnes infectées par le COVID-19?

Certains experts estiment qu’en réduisant la période d’isolement à cinq jours, elle sera probablement beaucoup plus acceptable et peut encourager davantage de personnes infectées à s’y conformer.

Personnes atteintes de COVID-19 , la maladie causée par le coronavirus , sont les plus contagieux environ deux jours avant le début des symptômes et pendant cinq jours après, selon une nouvelle analyse de recherches antérieures.

Quelques patients extrêmement malades ou dont le système immunitaire est affaibli peuvent expulser – ou «excréter» – le virus pendant aussi longtemps que 20 jours, selon d’autres études. Même dans les cas bénins, certains patients peuvent excréter le virus vivant pendant environ une semaine, selon la nouvelle analyse.

L’accumulation de données présente un dilemme: les responsables de la santé publique devraient-ils raccourcir le temps d’isolement recommandé si cela signifie que plus de personnes infectées coopéreront? Ou les fonctionnaires devraient-ils opter pour des périodes plus longues afin d’empêcher la transmission dans pratiquement tous les cas, même si cela a un impact plus dur sur l’économie?

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux personnes infectées de s’isoler pendant au moins 10 jours à compter du début de leur maladie. L’agence envisage de raccourcir la période d’isolement recommandée et pourrait publier de nouvelles directives dès la semaine prochaine, selon deux responsables fédéraux au courant des discussions.

En septembre, la France a ramené sa période d’isolement à sept jours contre 14 jours, et l’Allemagne envisage de la réduire à cinq jours. (L’isolement fait référence aux personnes malades; la quarantaine fait référence aux personnes qui ont été exposées au virus et peuvent tomber malades.)

Fixer la période d’isolement à cinq jours sera probablement beaucoup plus acceptable et pourrait encourager davantage de personnes infectées à se conformer, a déclaré le Dr Muge Cevik, un expert en maladies infectieuses à l’Université de St Andrews en Écosse qui a dirigé la nouvelle analyse, publiée dans le journal. Le microbe Lancet.

Une enquête récente au Royaume-Uni a montré que seule une personne sur cinq était capable de s’isoler pendant 10 jours après avoir développé des symptômes. «Même si nous faisons plus de tests, si nous ne pouvons pas garantir que les gens s’auto-isolent, je ne pense pas que nous serons en mesure de contrôler la propagation», a déclaré Cevik.

Aux États-Unis, de nombreuses personnes ne se font tester pour l’infection qu’un jour ou deux après avoir commencé à se sentir malade. Avec les retards actuels, beaucoup reçoivent les résultats deux ou trois jours plus tard, vers la fin de la période pendant laquelle ils sont contagieux.

«Même si vous deviez faire le test PCR dès le premier jour où vous pourriez, au moment où vous obtenez les résultats, 90 pour cent de votre perte est terminée», a déclaré le Dr Michael Mina, virologue au Harvard TH École de santé publique Chan. « Cette méta-analyse montre à quel point votre fenêtre de transmission est courte. »

Cevik et ses collègues ont entrepris d’analyser la soi-disant cinétique du coronavirus au cours d’une infection et de comparer l’agent pathogène aux virus du syndrome respiratoire aigu sévère étroitement apparentés et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient.

Les chercheurs ont examiné près de 1500 études publiées de 2003 à juin 2020 sur le moment de l’infection chez des milliers de personnes, dont la plupart étaient suffisamment malades pour être hospitalisées. L’équipe a tiré des données de 79 études sur le nouveau coronavirus , 11 études sur le MERS et huit études sur le SRAS.

Les personnes qui ne développent jamais de symptômes semblent porter à peu près la même quantité de nouveau coronavirus en tant que patients symptomatiques, Cevik et ses collègues ont découvert. Mais les personnes asymptomatiques semblent éliminer plus rapidement le virus de leur corps.

Personnes atteintes de COVID-19 sont généralement les plus contagieux un jour ou deux avant l’apparition des symptômes jusqu’à environ cinq jours après, a conclu l’analyse. Pourtant, les patients peuvent porter des fragments génétiques du virus dans leur nez et leur gorge pendant une moyenne de 17 jours et, dans certains cas, jusqu’à trois mois.

Quelques patients peuvent être porteurs du virus infectieux dans leurs poumons – par opposition au nez et à la gorge – aussi longtemps que huit jours après le début des symptômes, a noté le Dr Megan Ranney, médecin urgentiste à l’Université Brown. Pour ces patients, au moins, les périodes d’isolement devraient probablement être plus longues que cinq jours, si seulement elles pouvaient être identifiées.

«Le problème, c’est qui a une pneumonie à COVID par rapport à qui ne l’est pas n’est pas toujours tout à fait évident uniquement sur la base d’un examen physique», dit-elle. «Ils ne le sauraient pas d’eux-mêmes.

Les personnes âgées ont tendance à être contagieuses plus longtemps que les personnes plus jeunes, mais aucune étude de l’analyse n’a détecté de virus vivant au-delà de neuf jours après l’apparition des symptômes. Les résultats suggèrent que les tests positifs après ce point ne trouvent que des fragments génétiques, plutôt que des virus vivants entiers, a déclaré Cevik.

Parce que la période infectieuse semble culminer relativement rapidement au cours de la maladie, les agents de santé des cliniques communautaires peuvent être plus à risque d’être infectés que ceux qui travaillent dans les unités de soins intensifs, où les patients ont tendance à en être aux derniers stades, a ajouté Cevik.

L’analyse met en évidence les données accumulées depuis mars. En juillet, sur la base de preuves similaires, le CDC a tronqué sa recommandation d’isolement à 10 jours contre 14 jours.

Mais même à 10 jours, la période d’isolement peut être trop longue pour de nombreuses personnes, selon les experts. Les patients peuvent être financièrement incapables de s’isoler pendant si longtemps, ou ils peuvent ne pas se sentir suffisamment malades pour vouloir le faire.

«Si vous pouviez raccourcir ce délai pour les gens, je pense que cela aiderait vraiment les gens à se conformer aux directives de santé publique», a déclaré Angela Rasmussen, virologue affiliée au Center for Global Health Science and Security de l’Université de Georgetown, faisant référence à l’isolement recommandé. période.

Mais la nouvelle analyse est limitée par le fait que seules quelques-unes des études incluses ont examiné des virus vivants, a-t-elle ajouté.

Certaines personnes âgées ou très malades peuvent être contagieuses pendant plus d’une semaine. Mais si une période recommandée plus courte encourage plus de personnes à s’isoler, le bénéfice compensera largement tout risque pour la communauté lié à la petite quantité de virus que quelques patients peuvent encore porter après cinq jours, a déclaré le Dr Stefan Baral, chercheur en santé publique à Université Johns Hopkins.

Mais certains médecins ont dit qu’ils n’étaient pas convaincus par l’analyse que cinq jours d’isolement empêcheraient la transmission d’une majorité de personnes.

«Il y a là un endroit idéal, j’imagine, mais je n’ai pas compris où il se trouve», a déclaré le Dr Taison Bell, médecin en soins intensifs et en maladies infectieuses à l’Université de Virginie.

Cevik et d’autres experts suggèrent que les gens peuvent s’isoler dès qu’ils ressentent des symptômes même légers, tels qu’un mal de gorge ou des maux de tête et de corps – sans se risquer à un test PCR au moment où ils sont le plus contagieux.

Mais Bell a déclaré qu’il ne savait pas comment cela fonctionnerait dans la pratique, car ces premiers symptômes étaient similaires à ceux d’autres infections virales, y compris le rhume.

Cevik a déclaré qu’un test PCR pourrait être effectué après la fin de l’isolement pour confirmer le diagnostic. Alternativement, il peut être judicieux de faire un test antigénique rapide – qui peut détecter de grandes quantités de virus – lors de l’isolement, pour confirmer un coronavirus actif infection.

D’autres experts ont également approuvé l’utilisation de tests rapides à domicile. «Je pense que c’est une belle solution», a déclaré Ranney. «Si vous présentez des symptômes et que vous avez un test fiable que vous pouvez faire à la maison, restez à la maison, testez à la maison et isolez-vous pendant cinq jours.»

Dans l’ensemble, la nouvelle analyse souligne la rapidité avec laquelle le coronavirus fleurit dans le corps et la vitesse à laquelle les patients et les médecins doivent réagir pour le contenir, a déclaré Baral. Les niveaux du virus MERS atteignent leur maximum sept à dix jours après l’apparition des symptômes, et ceux du virus du SRAS atteignent leur maximum entre les jours 10 et 14.

En revanche, le nouveau coronavirus «Se déplace rapidement», a déclaré Baral. «C’est un virus très difficile à contrôler, comparé au SRAS.»

L’isolement à domicile est sans danger pour la plupart des personnes nouvellement infectées par le coronavirus , a-t-il ajouté – essentiellement le modèle de soins que les médecins utilisent pour les patients soupçonnés d’avoir la grippe.

Certains pays ont déjà adopté des politiques pour faciliter l’isolement des personnes. Le Vietnam fournit une aide au revenu aux personnes qui doivent s’absenter du travail. Jusqu’en mai, le gouvernement japonais a demandé aux patients jeunes et présentant des symptômes légers de rester à la maison pendant quatre jours avant de se faire dépister.

Les directives japonaises demandent désormais aux patients de consulter leur médecin par téléphone et de ne rechercher des tests que s’ils semblent susceptibles d’être infectés. Toute personne dont le test est positif est admise dans un hôpital ou un hôtel pour s’isoler. Aux États-Unis, New York et le Vermont ont mis des logements similaires à la disposition des patients infectés.

Même si le reste du pays ne met pas en œuvre de telles politiques, isoler les patients à la maison – tout en portant un masque, en gardant les fenêtres ouvertes, en nettoyant les surfaces très touchées et en restant loin des autres membres du ménage – est plus faisable pendant cinq jours que pour 10, dit Baral.

«Je pense qu’il y a un élément de rendements décroissants avec ces quatre ou cinq derniers jours», a-t-il déclaré. «Un isolement intense pendant ces cinq à sept premiers jours permettrait d’éviter une tonne d’infections – une tonne.»

