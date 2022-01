Les performances extraordinaires de "Spider-Man : Pas de retour à la maison" Au box-office

merveille

Spider-Man: No Way Home est l’un des événements les plus choquants de l’univers cinématographique Marvel et personne ne veut le manquer. Le box-office reflète cette réalité !

Spider-Man : Pas de retour à la maison est véritablement un phénomène de masse qui a traversé la pandémie comme si elle n’existait pas et a fasciné les adeptes de la Univers cinématographique Marvel Dans le monde entier. La rencontre des trois Spidey du live action, Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, a généré des applaudissements dans toutes les salles de cinéma du globe où ils s’attendaient à voir le SpiderVerse ça fait longtemps.

Le contexte du film est très favorable. La présence de méchants classiques comme The Green Goblin, Octopus, Electro, Sandman et The Lizard ajouté à un allié ? comme l’était Doctor Strange, ils se transforment Pas de retour à la maison dans l’un des événements les plus impressionnants depuis que le MCU a commencé son histoire avec le premier opus d’Iron Man en 2008. Un long chemin à parcourir !

Spider-Man est une machine à facturer

Un fait important est que Spider-Man : Pas de retour à la maison continue dans les salles de cinéma et le public continue d’alimenter les caisses de Marvel et Sonyaller voir cette aventure qui marque un avant et un après dans la vie du wall-crawler. Box-office? date limite a rapporté que le film avait rapporté plus d’un milliard de dollars à l’international. En temps de pandémie ! Incroyable…

En ne prenant en compte que le box-office international, la bande de Spidey a atteint la somme de 1 003 millions de dollars sans compter les États-Unis et le Canada. En ajoutant les autres marchés, le nombre s’élève à 1,74 milliard de monnaie verte, devenant ainsi le film le plus réussi de 2021, une année marquée par la crise du COVID-19 qui, apparemment, n’a pas affecté cet ambitieux projet. .

Beaucoup supposent que les performances au box-office de cette aventure de Peter Parker auraient pu être encore meilleures en l’absence du coronavirus. Nous ne pouvons jamais savoir, car cela entre dans le domaine de la spéculation. Ce qui est vrai c’est que merveille a jeté les bases d’un autre film qui traitera du multivers : Doc étrange 2, qui promet de nombreuses surprises à cet égard et pourrait également devenir un phénomène de masse.

