Les Pères Noël : Tim Allen revient en Père Noël dans la nouvelle série Disney+

La plateforme Disney+ vient de dévoiler le premier trailer officiel de »Les Pères Noël », une nouvelle série de la franchise de Noël »Père Noël », Protagonisée par Tim Allen. Servant de suite aux films précédents, la série ramène Allen dans le rôle de Scott Calvin, qui cette fois veut prendre sa retraite en tant que Père Noël après s’être rendu compte que l’esprit de Noël n’était pas aussi fort qu’à ses débuts.

Le synopsis officiel de »Santa Clause: A New Santa », nom de la série en Amérique latine, dit : « Scott Calvin est de retour. Après avoir été le Père Noël pendant près de trente ans, il est toujours aussi joyeux. Mais comme Noël décline en popularité, tout comme sa magie du Père Noël.

»Scott a du mal à répondre aux exigences du travail, tout en étant là pour sa famille. Découvrant qu’il existe un moyen de se retirer de son poste, Scott envisage de quitter son rôle de Père Noël et de trouver un digne successeur afin qu’il puisse devenir un meilleur père et mari. »

Ça pourrait aussi vous intéresser : Doctor Who sera disponible dans le catalogue Disney+







La nouvelle série de la franchise « Santa Clause » a été annoncée pour la première fois en janvier 2022, confirmant qu’Allen reviendrait dans son rôle de Scott Calvin de la trilogie originale de films.

D’autres acteurs comme elisabeth mitchell, David Krumholtz Oui Eric Lloyd Ils apparaîtront également dans la série exclusive Disney+, reprenant leur rôle de Carol Calvin/Mrs. Claus, le fils de Scott, Charlie Calvin, et le bras droit du Père Noël, l’elfe Bernard, respectivement.

Dirigée par Jean PasquinLe premier film « Santa Clause » est sorti en 1994, se concentrant sur Scott Calvin (Tim Allen), un homme ordinaire qui cause par inadvertance la mort du Père Noël après l’avoir fait tomber d’un toit. Après cet incident, il décide de mettre le manteau du Père Noël et de livrer les cadeaux en attente, apprenant qu’il doit devenir le nouveau Père Noël.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Owl House : Disney Channel dévoile la bande-annonce du premier spécial de la troisième saison

En raison de son grand succès au box-office, deux suites sont sorties, « Santa Clause 2 » en 2002 et « Santa Clause 3 : Plot at the North Pole » en 2006. Depuis, la franchise n’a pas présenté de nouvelle version jusqu’à »The Santa Clauses », bien qu’il ait été un film de référence dans chacun des spéciaux de Noël de Disney.

Les deux premiers épisodes de « The Santa Clauses » seront diffusés sur Disney+ le 16 novembre. La série met également en vedette Elizabeth Allen-Dick, Devin Bright, Austin Kane, Matilda Lalwler, Rupali Redd et Kal Penn.