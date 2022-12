Les Pères Noël se renouvellent pour une deuxième saison sur Disney+

La nouvelle série de Noël »Les Pères Noël » reviendra avec une nouvelle saison pour Disney+. Selon de nouveaux rapports, Disney a décidé de poursuivre la franchise »Santa Clause » avec une deuxième saison de la série suite qui a été créée le 16 décembre.

Le renouvellement intervient juste après la première du dernier épisode de la première saison de »The Santa Clauses » sur Disney+. « Cette franchise a eu un impact durable sur tant de familles, faisant véritablement partie de leurs traditions de vacances annuelles », a déclaré le président de Disney Branded Television, ayo davissur la poursuite de la série.

« Le ramener sous forme de série a été un vrai cadeau, et je suis reconnaissant à nos partenaires producteurs de 20th Television et, bien sûr, à Tim Allen et l’équipe, que nous avons encore une autre raison de célébrer cette saison de Noël », a-t-il poursuivi.

Allen est apparu pour la première fois en tant que Scott Calvin dans »Santa Clause » sorti en 1994, servant de doublure au Père Noël après un accident inattendu. L’acteur est revenu pour deux suites, qui sont sorties en 2004 et 2006. Maintenant, la série Disney + voit Scott aux prises avec l’exigence de son travail, alors il décide de trouver un nouveau remplaçant.

En plus d’Allen, « The Santa Clauses » met en vedette Elizabeth Mitchell, Kal Penn, Austin Kane, Elizabeth Allen-Dick, Matilda Lawler, Devin Bright, Rupali Redd, Simon Choksi et Sandra Calvin-Clasus. Erico Lloyd et David Krumholtz reprennent également leurs rôles de la trilogie cinématographique en tant que Charlie Calvin et Bernard l’elfe, respectivement.

La première saison de »The Santa Clauses » est entièrement disponible sur Disney+. La date de première de la deuxième saison n’a pas encore été révélée, même si elle sera probablement disponible pour Noël 2023.