Les Pères Noël renouvelés pour la saison 2 chez Disney+

Noël est arrivé tôt pour Tim Allen alors que The Santa Clauses a été renouvelé pour une deuxième saison.

Il y aura plus de joie de vacances à venir à Disney +. Par TVLine, il a été confirmé que Les Pères Noëlla nouvelle série qui fait suite à la Père Noël trilogie de films, a été renouvelée pour la saison 2. La nouvelle arrive juste au moment où la finale de la saison de première année de 6 épisodes de l’émission arrive sur Disney +.





« Cette franchise a eu un impact durable pour tant de familles, faisant véritablement partie de leurs traditions de vacances annuelles », a déclaré le président de Disney Branded Television, Ayo Davis, à propos du renouvellement. « Le ramener sous forme de série a été un véritable cadeau, et je suis reconnaissant à nos partenaires producteurs de 20th Television et, bien sûr, à Tim Allen et à son équipe, que nous ayons encore une autre raison de célébrer cette saison des fêtes. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Créé par Jack Burditt, Les Pères Noël reprend des années après les événements de Le Père Noël 3 : La clause d’évasion. Tim Allen reprend son rôle de Scott Calvin, alias le Père Noël, aux côtés d’Elizabeth Mitchell de retour dans le rôle de Carol Calvin, alias Mme Claus. La série met également en vedette Austin Kane en tant que fils de Scott, Cal, Elizabeth Allen-Dick en tant que fille Sandra, Matilda Lawler en tant que chef d’état-major du pôle Nord Betty, Devin Bright en tant qu’elfe de droite Noel, Kal Penn en tant que successeur du Père Noël Simon et Rupali Redd en tant que Grace, la fille de son Simon.





C’est la saison des renouvellements

Disney+

Dans la série, « Scott Calvin est de retour ! Après avoir été le Père Noël pendant près de trente ans, il est toujours aussi joyeux. en plus d’être là pour sa famille. En découvrant qu’il existe un moyen de se retirer de son poste, Scott envisage de démissionner en tant que Père Noël et de trouver un digne successeur afin qu’il puisse devenir un meilleur père et mari.

Le renouvellement de la série marquera la prochaine étape pour la franchise qui est arrivée pour la première fois en 1994. Réalisé par John Pasquin, Le Père Noël a présenté Tim Allen dans son rôle de Scott Calvin, et les fans ont adoré le résultat. Le film a été un énorme succès au box-office, engendrant une franchise en cours. Parallèlement à la nouvelle série Disney +, le film a également reçu deux suites: Le Père Noël 2 en 2002 et Le Père Noël 3 : La clause d’évasion en 2006.

La première saison de Les Pères Noël est diffusé sur Disney+. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.