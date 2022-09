Les Pères Noël : les dernières images taquinent la série Disney+ Sequel

Une paire de nouvelles images taquine le retour tant attendu de Tim Allen en tant que Scott Calvin alias le Père Noël dans la prochaine série de suites Disney +, Les Pères Noël. Publiées avec l’aimable autorisation d’EW, les nouvelles images montrent le retour triomphal de l’acteur en tant que favori festif des fans qui sera rejoint cette fois par sa famille élargie alors qu’il prend la décision difficile de renoncer à ses fonctions de Kris Kringle. Vous pouvez consulter les dernières images de Les Pères Noël dessous.





« Scott Calvin est sur le point de fêter ses 65 ans et réalise qu’il ne peut pas être le Père Noël pour toujours », le synopsis officiel de Les Pères Noël lit. «Il commence à perdre une étape dans ses devoirs de Père Noël, et plus important encore, il a une famille qui pourrait bénéficier d’une vie dans le monde normal, en particulier deux fils, l’un qui a grandi à Lakeside, dans l’Illinois et l’autre qui a grandi au Pôle. Avec beaucoup d’elfes, d’enfants et de famille à satisfaire, Scott entreprend de trouver un Père Noël de remplacement approprié tout en préparant sa famille pour une nouvelle aventure dans une vie au sud du pôle.

Les Pères Noël agira dans le prolongement de Père Noël franchise, qui a débuté en 1994. La mini-série Disney retrouvera Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin alias le Père Noël aux côtés d’Elizabeth Mitchell dans le rôle de Carol Calvin alias Mme Claus; Austin Kane dans le rôle de Buddy « Cal » Calvin-Claus, le plus jeune fils de Scott; et la fille réelle d’Allen, Elizabeth Allen-Dick, dans le rôle de Sandra Calvin-Claus, la plus jeune enfant de Scott et Carol.

Le reste de la distribution comprend Kal Penn dans le rôle de Simon Choksi, dont la vie change lorsqu’il visite le pôle Nord; Matilda Lawler dans le rôle de Betty, chef de cabinet du Père Noël; Rupali Redd dans le rôle de Grace Choksi, la fille au bon cœur de Simon; Devin Bright dans le rôle de Noel, l’elfe de droite du Père Noël; David Krumholtz dans le rôle de Bernard, l’ancien elfe de droite du Père Noël; Laura San Giacomo dans le rôle de Befana la sorcière de Noël ; et Peyton Manning, qui fait une apparition en tant que candidat potentiel pour le prochain Père Noël.





Tim Allen a révélé ce que c’était que d’enfiler à nouveau le costume du Père Noël

Parallèlement à ces nouvelles images, Tim Allen a expliqué ce que c’était que de revêtir à nouveau le costume rouge du Père Noël après toutes ces années, révélant que le voir en tant que Père Noël avait provoqué de grands sourires chez les enfants et les adultes.

« Alors que je montais sur le plateau pour la première fois dans les insignes complets, tout le monde était très silencieux, adultes et enfants », a révélé Allen. « Quand je me présente habillé en costume complet et tout le reste, il y a de grands sourires sur les visages des gens. Les petits enfants sont silencieux. J’avais totalement oublié ça. On a vraiment l’impression que le Père Noël est dans la pièce. »

Le Père Noël est devenu un incontournable des vacances pour de nombreux ménages et a depuis engendré plusieurs suites. Bien qu’aucun d’eux n’ait réussi à atteindre les mêmes sommets festifs que l’original, les fans sont ravis de revoir Tim Allen dans le rôle après toutes ces années, la prochaine série Disney + devant devenir un autre trésor de vacances.

Les Pères Noël devrait être diffusé sur Disney + avec deux épisodes le 16 novembre 2022.