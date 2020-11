Les pépinières de Megalodon révèlent que le plus grand requin du monde avait un côté mou

L’énorme requin éteint Mégalodon ne vous fait probablement pas penser à la parentalité et aux dates de jeu. Mais de plus en plus de preuves suggèrent que ces énormes prédateurs marins ont nourri leurs bébés en les élevant dans des pépinières, et les scientifiques viennent d’ajouter cinq pépinières potentielles Megalodon à la liste.

Ces terrains de baby-requins se manifestent partout. Les scientifiques ont rapporté en 2010 avoir identifié une pépinière Megalodon au Panama. Récemment, une autre équipe de chercheurs a décrit une nouvelle pépinière de Megalodon dans le nord-est de l’Espagne; des fossiles de requins et de jeunes adultes adultes ont été trouvés ensemble, la plupart des fossiles appartenant à des juvéniles et des nouveau-nés.

Ces mêmes scientifiques ont également analysé les données de huit autres sites – il y a 16 millions à 3 millions d’années – où Otodus megalodon les fossiles étaient abondants. Ils ont évalué la taille corporelle de chaque requin pour déterminer le rapport juvéniles / adultes, et ont nommé quatre sites de nurserie supplémentaires.

Les résultats suggèrent que les adultes de Megalodon ont généralement élevé leurs petits dans des zones de nurserie, où les bébés requins minuscules seraient protégés jusqu’à ce qu’ils soient capables de se défendre contre d’autres prédateurs de l’océan. Cela soulève également la possibilité que le déclin des sites de nurserie disponibles ait pu contribuer à l’extinction du requin géant, selon une nouvelle étude.

O. megalodon on estime avoir mesuré jusqu’à 50 pieds (15 mètres) de longueur, ce qui en fait le plus grand requin prédateur qui ait jamais vécu. La plupart des fossiles de Megalodon datent d’il y a environ 15 millions d’années, et le poisson géant a disparu des archives fossiles il y a environ 2,6 millions d’années.

Aujourd’hui, de nombreux requins modernes élèvent leurs petits dans des nurseries. Les eaux proches de la province de Buenos Aires, dans le nord de la Patagonie, tiennent une nurserie pour plusieurs espèces de requins , et un pépinière de requins tigres de sable (Taureau de Carcharias) dans la Great South Bay de Long Island accueille des requins juvéniles qui y vivent jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans. Et la plus ancienne pépinière de requins connue a plus de 200 millions d’années, selon des cas d’œufs fossilisés trouvés à côté de « dents de lait » de requin qui ne mesurent que 1 millimètre de long, 45Secondes.fr Signalé précédemment .

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont étudié 25 dents appartenant à O. megalodon des carrières Reverté et Vidal dans la province espagnole de Tarragone. Ils ont utilisé la hauteur de la couronne dentaire pour estimer la taille du corps et pour identifier lesquels des requins étaient des bébés; les très jeunes requins – probablement âgés d’environ un mois – mesurant environ 4 m de long, et les juvéniles plus âgés mesurant jusqu’à 11 m de long.

Les scientifiques ont ensuite utilisé des algorithmes pour modéliser et comparer le rapport de O. megalodon juvéniles à adultes dans huit autres sites dans «une vaste zone géographique» qui comprenait les bassins de l’Atlantique, des Caraïbes et du Pacifique. Ils ont déterminé cinq pépinières potentielles «avec des densités plus élevées d’individus avec des longueurs corporelles estimées dans la fourchette typique des nouveau-nés et des jeunes juvéniles», y compris le site du Panama qui avait été décrit en 2010, ont écrit les scientifiques dans l’étude.

«Nos résultats révèlent, pour la première fois, que les zones de crèche étaient couramment utilisées par O. megalodon sur de grandes échelles temporelles et spatiales », ont déclaré les auteurs de l’étude.

Analyse préalable des anneaux de croissance O. megalodon les vertèbres ont montré que les requins atteignaient la taille adulte après environ 25 ans, ce qui suggère qu’ils étaient à floraison tardive quand il s’agissait de maturité sexuelle. << Il semble donc plausible que l'utilisation des zones de nurserie ait pu être essentielle pour O. megalodon,«assurer la survie de l’espèce en réduisant la mortalité des jeunes requins et en aidant à maintenir des populations adultes viables, selon l’étude.

Bien que les chercheurs ne puissent pas dire avec certitude ce qui a causé l’extinction de Megalodon, un climat changeant qui a lentement éradiqué d’importants sites de pépinière aurait pu jouer un rôle dans le déclin éventuel du puissant Megalodon, d’autant plus que Megalodon faisait face à la concurrence croissante d’un autre prédateur en devenir: grands requins blancs (Carcharodon carcharias), ont rapporté les scientifiques.

Les résultats ont été publiés en ligne le 25 novembre dans la revue Lettres de biologie .

