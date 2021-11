Les People’s Choice Awards ont révélé quelle actrice sera honorée pour sa carrière

La saison des récompenses est sur le point d’avoir un nouvel événement. Il s’agit de les prix du choix du public qui organise ET! et CNB et ils auront lieu le mois prochain. Quelques semaines avant l’événement, les organisateurs ont révélé qui sera l’artiste qu’ils reconnaîtront pour leur contribution au monde du cinéma et de la télévision avec le prix L’icône du peuple.

Il s’agit de Halle Berry, l’artiste de 55 ans, qui selon l’un des cadres en charge de l’événement, Jen neal. Tout au long de sa carrière, Halle Berry a brisé les barrières, réalisé et joué dans divers rôles qui ont ouvert la voie à d’autres dans l’industrie « , il a souligné Neal. De plus, il a remarqué qu’au-delà de sa carrière dans l’industrie, l’artiste « Est reconnue pour son travail philanthropique auprès des femmes, des enfants et des communautés défavorisées ».

Le prix sera décerné par Cardi B et la sélection du chanteur a à voir avec un travail que les deux ont fait ensemble. L’artiste derrière « Jaune Bodak » composé six chansons pour le film meurtri avec lequel Halle Berry fera ses débuts en tant que réalisateur. Dans certains cinémas, il a été présenté cette semaine et arrivera mercredi prochain à Netflix.

meurtri raconte l’histoire d’une athlète de lutte professionnelle qui, après avoir abandonné son fils bébé, le retrouve juste avant l’une des batailles les plus importantes de sa carrière. Le script était chargé de Michelle Rosenfarb et a dans sa fonte avec Halle Berry, Shamier Anderson, Adam Canto, Sheila Atim, Stephen McKinley Henderson, Valentina Chevtchenko et Lela Loren.

Quand et où voir les People’s Choice Awards

La cérémonie est organisée par CNB et ET!, qui ont les droits de diffusion. Dans le cas de l’Amérique latine, cela se voit à travers le signal ET! et aura lieu le mardi 7 décembre prochain depuis Santa Monica, Californie, au Barker Hangar. Il est visible à partir de 20h au Mexique, 21h en Colombie et 23h en Argentine et au Chili.

