Les pénuries mondiales de puces entraînent des retards dans la production de mobiles, d’ordinateurs et plus encore, selon .

Avec le « retour à la normale » post-COVID-19, les fabricants de technologies se heurtent à un nouveau problème à affronter: pénurie de copeaux. Un manque d’approvisionnement dans le monde a des effets intéressants dans le secteur de la technologie, tels que des retards de production ou une augmentation des coûts de vente.





Les puces, après tout, sont le cerveau de tout produit technologique minimalement «intelligent». De téléphone intelligent ou ordinateur à une voiture autonome. Les fabricants de ces composants sont parmi les premiers sur la chaîne de montage et dépendent en grande partie du fait que le reste de la production se déroule ou non.

Pénurie de puces pour l’ensemble de l’industrie technologique

Selon différentes sources et analystes de ., il y a actuellement une nouvelle pénurie de production de puces. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette pénurie et aussi les plus variés.

Premièrement, . souligne que la principale raison pour laquelle nous connaissons cette pénurie est la peu d’investissement des usines de fabrication dans les nouvelles technologies pour des puces plus avancées. De nombreuses usines ont du mal à faire face à la demande de puces dont elles disposent, d’autant plus maintenant que la 5G se développe tellement.

D’un autre côté, il y a des facteurs politiques comme la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Avec des sanctions et des vetos différents (celui des États-Unis à Huawei se démarque) pour qu’ils cessent d’utiliser les technologies américaines, par exemple, les fabricants de puces doivent réussir à les concevoir et à les fabriquer par d’autres moyens. En parlant de Huawei, il y a aussi curieuses stratégies pour dépasser la concurrence en achetant des chips « en vrac » aux fabricants et non en fonction de la demande, ce qui fait que d’autres fabricants ont du mal à lancer leurs produits car il n’y a pas assez de puces.

Enfin, . met en évidence des situations aussi curieuses qu’un incendie dans une usine de puces au Japon, laissant l’industrie des puces en baisse. Cela peut également affecter une grève en France ou, comme nous l’avons déjà noté, les verrouillages COVID-19.

Ce genre de pénurie d’approvisionnement en composants ce n’est pas unique aux puces. Dans le passé, cela s’est produit à l’occasion ou à d’autres le manque de mémoires NAND par exemple, provoquant des hausses de prix des périphériques de stockage Un autre cas curieux est celui des écrans OLED, avec Samsung et LG comme l’un des rares à avoir des usines et la capacité de les produire. Cela a amené Apple à payer des millions à LG pour construire ses usines à condition de produire les écrans de l’iPhone avec panneau OLED (à partir de l’iPhone X).

Via | .