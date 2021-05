Les pénuries de puces dans le monde ne devraient pas empêcher les ordinateurs portables de prospérer

La pénurie mondiale de puces ne devrait pas avoir d’effet significatif sur le marché des PC 2021, qui devrait augmenter d’environ 18% en 2021, a déclaré mardi soir le cabinet d’analyse IDC.

IDC a signalé que les expéditions d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau ne sont pas aussi affectées par une pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui a provoqué l’inquiétude des principaux dirigeants de puces ainsi que de l’administration Biden. Les PC ont été plus contraints par la pénurie persistante de processeurs PC et portables au cours des deux dernières années environ. Les pénuries actuelles affectent le marché des PC, mais un peu moins.

Essentiellement, la conclusion d’IDC était que le marché des PC continuera de croître à un taux plus que sain de 18%, mais qu’il aurait pu se développer encore plus. « L’industrie des PC est définitivement limitée », a déclaré l’analyste d’IDC Ryan Reith, l’auteur du rapport, dans un e-mail. « Si ce n’était pas le cas, la croissance des PC serait de 20% + cette année. »

L’étude d’IDC a conclu que les pénuries actuelles affectent les produits qui utilisent une technologie de semi-conducteurs plus ancienne, plutôt que les processus de fabrication de pointe utilisés par les principaux processeurs. Malheureusement, même ces anciens semi-conducteurs sont essentiels, ce qui signifie que même s’il est moins probable qu’un ordinateur portable soit affecté par une défaillance critique d’un composant spécifique, cela peut toujours se produire.

«Nous ne débattons pas du fait que le marché global des semi-conducteurs est actuellement limité, mais pour le marché global des PC, il s’agit d’un récit très différent de celui des années qui ont précédé la pandémie», a écrit l’analyste d’IDC Ryan Reith dans un rapport de mardi. «Avant 2020, le marché souffrait de pénuries de processeurs et, dans une moindre mesure, de ressources de mémoire et de panneaux restreints.»

Maintenant, a ajouté Reith, les préoccupations concernent désormais les composants moins chers tels que les circuits intégrés (CI) pour les pilotes de panneau d’ordinateurs portables, les codecs audio, les capteurs et les circuits intégrés de gestion de l’alimentation.

Mario Morales, le vice-président qui supervise l’analyse des semi-conducteurs d’IDC, a noté que ces appareils moins chers utilisent généralement des nœuds de fabrication à 40 nm ou plus. La plupart des processeurs utilisent des processus de fabrication de 14 nm, 10 nm ou même 7 nm. Le problème est que ces usines de pointe reçoivent l’essentiel de l’investissement, car les microprocesseurs haut de gamme qu’ils produisent peuvent être vendus beaucoup plus cher.

«Les nœuds technologiques matures représentent plus de 50% de toute la capacité de l’industrie des semi-conducteurs, et les fournisseurs n’augmentent que progressivement la capacité à mesure qu’ils donnent la priorité aux plus grands segments de leur entreprise et investissent davantage dans les nœuds grand public et de pointe», a écrit Morales. .

Les fabricants de puces comme Intel ont appelé à des investissements américains, à la fois pour relancer l’industrie et pour financer de nouvelles recherches. Le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, par exemple, a prédit que des pénuries de puces continueront d’exister pendant deux ans, une déclaration reprise par la première fonderie TSMC. Nvidia a également prédit des pénuries.

Dans son analyse, IDC a conclu que certaines des pièces en pénurie seraient produites en plus grandes quantités à partir du troisième trimestre. Cependant, l’entreprise ne s’attend pas à un équilibre entre l’offre et la demande avant le premier semestre 2022, a-t-il déclaré.

C’est une bonne nouvelle pour les fabricants de PC, qui ont peut-être esquivé une balle que les constructeurs automobiles n’ont pas fait. Pourtant, rien n’est certain. «Sans 100 pour cent des pièces; un système fini ne sera pas expédié, donc un goulot d’étranglement est un goulot d’étranglement », a déclaré Reith.

