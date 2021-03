Les PDG de Facebook, Twitter et de Google font face à une grille au Congrès sur la responsabilité de la parole

26 mars 2021 09:46:01 IST

Les PDG des géants de la technologie Facebook, Twitter et Google ont fait face jeudi au Congrès alors que les législateurs tentaient de les inciter à reconnaître le rôle de leurs entreprises dans l’insurrection de janvier au Capitole américain et la désinformation croissante sur le vaccin COVID-19. Lors d’une audition par le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, les législateurs ont battu le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg; Sundar Pichai, le PDG de Google, propriétaire de YouTube; et le chef de Twitter, Jack Dorsey, pour leurs politiques de contenu, l’utilisation des données des consommateurs et l’utilisation des médias par les enfants.

Les républicains ont soulevé des griefs conservateurs de longue date, non prouvés, selon lesquels les plates-formes sont biaisées contre les points de vue conservateurs et censurent le matériel basé sur des points de vue politiques ou religieux.

Il y a un soutien croissant au Congrès pour que la législation freine les entreprises Big Tech.

«Le temps de l’autorégulation est révolu. Il est temps que nous légiférons pour vous tenir responsable », a déclaré le représentant Frank Pallone, D-NJ, président du comité.

Cet élan législatif, ainsi que l’environnement social de polarisation politique, de discours de haine et de violence contre les minorités, se sont reflétés dans l’impatience des membres du panel lorsqu’ils ont interrogé les trois cadres. Plusieurs législateurs ont exigé des réponses par oui ou par non et ont à plusieurs reprises interrompu les dirigeants.

Peu de temps après le début de l’audience, il est devenu clair que la plupart des législateurs avaient déjà décidé que les grandes entreprises technologiques devaient être réglementées plus rigoureusement pour maîtriser ce que les gens lisent et regardent en ligne.

Lors d’une série de questions qui ont servi à la fois de théâtre politique et de flagellation publique, les législateurs ont appelé les PDG pour avoir créé des plates-formes qui ont permis la propagation de fausses informations dommageables sur l’élection présidentielle américaine de l’année dernière et le vaccin COVID-19 actuel, le tout dans une poursuite implacable. de profit et des prix des actions plus élevés.

Les législateurs ont également accusé les services des entreprises d’empoisonner l’esprit des enfants et d’inciter à l’insurrection meurtrière au Capitole, ainsi que d’avoir contribué aux meurtres de masse plus récents à Atlanta et à Boulder, au Colorado.

Les trois PDG ont fermement défendu les efforts de leurs entreprises pour éliminer le contenu de plus en plus toxique affiché et diffusé sur les services utilisés par des milliards de personnes, tout en notant leurs efforts pour équilibrer la liberté d’expression.

« Je ne pense pas que nous devrions être les arbitres de la vérité et je ne pense pas que le gouvernement devrait l’être non plus », a déclaré Dorsey.

Les démocrates assument la responsabilité sur les plateformes de médias sociaux d’avoir diffusé de fausses informations sur les élections de novembre et les allégations de fraude électorale «Stop the Steal» alimentées par l’ancien président Donald Trump, qui ont conduit à l’attaque meurtrière du Capitole. Le représentant Mike Doyle, un démocrate de Pennsylvanie, a déclaré aux PDG que l’émeute «a commencé et s’est nourrie sur vos plates-formes».

Un soutien se renforce pour que le Congrès impose de nouvelles restrictions aux protections juridiques concernant les discours publiés sur leurs plates-formes. Les républicains et les démocrates – y compris le président Joe Biden en tant que candidat – ont appelé à supprimer certaines des protections prévues par la soi-disant section 230 d’une loi sur les télécommunications de 25 ans qui protège les sociétés Internet de toute responsabilité pour ce que les utilisateurs publient.

Les PDG de la technologie ont défendu le bouclier juridique en vertu de l’article 230, affirmant qu’il avait contribué à faire d’Internet le forum de la libre expression qu’il est aujourd’hui. Zuckerberg, cependant, a de nouveau exhorté les législateurs à mettre à jour cette loi pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu. Il a ajouté une suggestion spécifique: le Congrès pourrait exiger des plates-formes Internet qu’elles obtiennent une protection juridique uniquement en prouvant que leurs systèmes d’identification des contenus illégaux sont à la hauteur.

Trump a bénéficié d’un traitement spécial sur Facebook et Twitter jusqu’en janvier, malgré la diffusion de fausses informations, la diffusion de fausses allégations de fraude électorale et la promulgation de haine. Facebook a interdit Trump indéfiniment un jour après que des émeutiers poussés par Trump ont envahi le Capitole. Twitter a rapidement suivi, désactivant définitivement le porte-voix préféré de Trump.

Facebook n’a pas encore décidé s’il bannira définitivement l’ancien président. La société a renvoyé cette décision à son conseil de surveillance quasi indépendant – une sorte de Cour suprême de l’application de Facebook – qui devrait se prononcer sur la question le mois prochain.

Les chercheurs affirment qu’il n’y a aucune preuve que les géants des médias sociaux sont biaisés contre les nouvelles, les publications ou autres documents conservateurs, ou qu’ils favorisent un côté du débat politique par rapport à un autre.

Les démocrates, quant à eux, se concentrent largement sur les discours de haine et l’incitation à la haine qui peuvent engendrer de la violence dans le monde réel. Un rapport extérieur publié cette semaine a révélé que Facebook a permis à des groupes – dont beaucoup sont liés aux mouvements QAnon, boogaloo et milices – de vanter la violence pendant les élections de 2020 et dans les semaines qui ont précédé les émeutes meurtrières du Capitole.

Avec le ton et la teneur de l’audience de jeudi fixés au début de l’audience, de nombreux utilisateurs d’Internet et de Twitter semblaient plus intéressés par le pain frais coupé et paré de Dorsey. Son apparence nouvellement soignée a attiré l’attention immédiate parce que c’était un contraste frappant avec sa barbe éraflée qui a fait des comparaisons avec Raspoutine lors des comparutions à distance de l’année dernière devant le Congrès.

Un autre point de curiosité: une horloge mystérieuse dans la cuisine de Dorsey qui affichait des ensembles de chiffres qui semblaient changer au hasard d’une manière qui indiquait clairement que cela n’avait rien à voir avec l’heure de la journée. Le blog technique Gizmodo a finalement révélé le l’appareil était un « BlockClock » qui montre les derniers prix des crypto-monnaies comme le bitcoin et l’ethereum.

