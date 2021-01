Les pays sont confrontés à un goulot d’étranglement pour la vaccination de masse

Le début de 2021 est marqué par la course mondiale entre les pays pour vacciner leurs populations et mettre fin à la pandémie. Israël, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Italie, le Canada font partie des pays qui ont déjà commencé à vacciner leurs populations.

Certains objectifs sont ambitieux. Israël veut devenir le premier pays à mettre fin à la covid-19 par la vaccination. Le gouvernement britannique – qui a approuvé trois vaccins contre le covid-19 – a annoncé au cours du week-end que son objectif était de vacciner l’ensemble de la population adulte d’ici la mi-septembre.

Mais garantir la vaccination de la population ne signifie pas simplement assurer l’achat de doses de vaccins déjà approuvées par les autorités sanitaires – comme les produits d’Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioTech, Moderna, entre autres. Ce qui est certain, c’est que les responsables gouvernementaux sont confrontés à des problèmes logistiques afin de parvenir à une vaccination de masse en peu de temps.

Au Brésil, le gouvernement de São Paulo a déjà annoncé son intention de commencer à vacciner contre le covid le 25 janvier, mais jusqu’à présent, Anvisa n’a encore approuvé aucun vaccin.

Découvrez ci-dessous certains des goulots d’étranglement logistiques auxquels les gouvernements sont confrontés.

1) bouteilles

L’une des premières préoccupations est le manque de bouteilles en verre pour les vaccins.

Les vaccins doivent passer par une procédure appelée «remplissage et finition» – remplissage des bouteilles et emballage final, à envoyer aux hôpitaux et aux postes de vaccination.

Les sociétés pharmaceutiques qui produisent les vaccins n’ont généralement pas la capacité de prendre en charge cette étape, c’est pourquoi des sociétés externalisées sont engagées.

Il s’agit d’un problème historique avec d’autres campagnes de vaccination. En 2012, le gouvernement américain a commencé à investir dans la création de réseaux spécialisés dans ce processus de «fill and finish», qui servirait à finaliser les vaccins en cas d’urgence sanitaire, comme les pandémies.

L’un des réseaux, le Fill Finish Manufacturing Network (FFMN), a la capacité de terminer 117 millions de doses sur une période de 12 semaines.

Mais tous les pays n’ont pas cette capacité. Et pour compliquer la situation, les autorités mettent en garde contre le manque de verre pour les bouteilles, qui est la matière première de cette industrie.

La question a été soulevée la semaine dernière par le médecin-chef adjoint britannique Jonathan Van-Tam.

«Beaucoup d’entre vous savent déjà qu’il ne s’agit pas seulement de produire des vaccins. Nous avons également besoin de «remplir et finir», qui est une ressource en rareté chronique dans le monde aujourd’hui. »

La semaine dernière, le Royaume-Uni avait produit 15 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca, mais seulement 4 millions avaient subi le processus de «remplissage et finition».

Van-Tam a déclaré que cette pénurie pourrait retarder les objectifs de vaccination du gouvernement britannique, mais n’a donné aucun détail sur l’ampleur du problème actuel.

Les contrats entre les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de remplissage et de finition étant confidentiels, il n’y a pas de données publiques pour savoir comment ce goulot d’étranglement peut affecter l’approvisionnement en vaccins de la population.

L’association britannique des entreprises de production de verre, British Glass, a reconnu que le problème existe et a déclaré qu’elle cherchait une solution «à long terme» pour assurer l’approvisionnement en verres des flacons de vaccins.

Le plus grand producteur de verre borosilicaté – la matière première des bouteilles – a augmenté sa production depuis le début de la pandémie, avant même qu’il y ait un vaccin. L’Allemand Schott a ouvert une autre usine en Chine le mois dernier pour répondre à la demande mondiale de son produit, qui devrait être utilisé dans 75% des vaccins anti-covid dans le monde.

2) Vaccinateurs

Un problème pour certains pays est le manque de personnes pour vacciner la population.

Au Royaume-Uni, les vaccins étaient prêts avant que les autorités aient un plan pour administrer des doses à la population.

Le pays a commencé à faire appel à des personnes du domaine médical – comme des médecins et des dentistes à la retraite – pour aider à vacciner la population. Cependant, une série d’obstacles bureaucratiques a empêché de nombreuses personnes de se porter volontaires.

Le système national de santé exige qu’une série de documents et des dizaines de cours en ligne soient organisés avant qu’une personne puisse aider à vacciner.

Parmi les exigences, il y a des cours qui traitent de la façon de faire face à la radicalisation idéologique et de la protection des enfants – les enfants ne recevront pas de vaccins contre le covid.

Certains médecins à la retraite qui administraient déjà le vaccin dans des maisons de retraite n’étaient pas autorisés à devenir volontaires dans le système de santé national.

De nombreux bénévoles ont fini par abandonner leur aide.

La semaine dernière, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, s’est engagé à mettre fin à plusieurs exigences pour les volontaires de la vaccination, telles que la formation au terrorisme et aux incendies.

En Espagne, le Conseil national des soins infirmiers (CNE) déclare que le nombre de vaccinateurs est suffisant pour faire face à la pandémie. Mais l’organisation reproche au gouvernement de ne pas coordonner efficacement la campagne et la vaccination.

«Il y a une grande disparité régionale dans la vaccination de la population cette première semaine. Un exemple clair est [a província de] Les Asturies, qui comptent une proportion de 6,5 infirmières pour mille habitants et administrent 80% des doses reçues. Pendant ce temps, Madrid, avec 6,7 infirmières pour mille habitants, une proportion supérieure à celle des Asturies, n’utilisait que 11,5 de ses doses », précise le CNE.

L’Espagne a récemment appelé l’armée à aider à fournir des doses de vaccin dans les régions les plus reculées du pays après qu’une violente tempête de neige ait entravé la logistique de distribution des vaccins.

Plusieurs pays comme l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et Israël sont confrontés à un problème supplémentaire: les vaccinations ont lieu à un moment de forte augmentation du nombre d’hospitalisations. Les autorités doivent déployer plus de ressources et de professionnels pour traiter les patients atteints de covid-19 – y compris l’annulation de plusieurs procédures non urgentes.

3) Seringues

Les gouvernements agissent également pour sécuriser l’approvisionnement en seringues. C’est le cas au Brésil, qui a réduit à zéro la taxe à l’importation sur les seringues et est actuellement en bras de fer avec les entreprises de production, après l’échec d’une vente aux enchères le mois dernier. La Corée du Sud, l’Italie et la Grèce sont d’autres pays où des lacunes dans le nombre de seringues ont été signalées.

La semaine dernière, un nouveau problème est survenu concernant les seringues.

L’Agence médicale européenne a averti que de nombreux pays utilisent les mauvaises seringues pour la vaccination, qu’ils n’extraient que cinq doses des flacons Pfizer et qu’une sixième dose est gaspillée. L’agence a également averti que les restes de vaccin dans les flacons ne devraient pas être combinés pour former une nouvelle dose complète.

Le New York Times a rapporté que les responsables américains n’ont pas encore acheté les bonnes seringues, ce qui permettrait une augmentation de 20% du nombre de doses disponibles pour leur population.