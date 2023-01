Les Pays-Bas refusent d’accepter sommairement les restrictions américaines à l’exportation de la Chine sur les puces de silicium

17 janvier 2023 10:23:04 IST

Les États-Unis d’Amérique ont demandé à un certain nombre de pays d’Europe et d’Asie d’imposer des sanctions aux entreprises chinoises de fabrication de puces. L’un d’entre eux, les Pays-Bas, a publié une déclaration indiquant qu’ils n’accepteraient pas sommairement les nouvelles restrictions américaines sur l’exportation de technologies de fabrication de puces vers la Chine, et consultent des alliés européens et asiatiques.

Le ministre néerlandais du Commerce, Liesje Schreinemacher, a déclaré dimanche qu’il s’attendait à ce que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte discute de la politique d’exportation avec le président Joe Biden lors de sa visite aux États-Unis.

En fait, cependant, les Pays-Bas ont empêché ASML Holding d’expédier ses machines les plus avancées en Chine et ne leur permettent de vendre que des machines et des technologies fabriquées avant 2019.

Le gouvernement néerlandais a refusé à ASML l’autorisation d’expédier ses machines les plus avancées en Chine depuis 2019 suite à une campagne de pression de l’administration Trump, mais ASML a vendu pour 2 milliards d’euros de machines plus anciennes à la Chine en 2021.

Les États-Unis ont pris des mesures en octobre pour limiter la capacité de la Chine à produire ses propres puces, et les responsables américains du commerce ont déclaré à l’époque qu’ils prévoyait que les Pays-Bas et le Japon suivraient costume bientôt. ASML a déclaré que si les règles proposées par les États-Unis entraient en jeu, cela pourrait avoir un impact sur environ 5% des ventes de son groupe.

Selon Schreinemacher, les États-Unis ont des « inquiétudes légitimes » quant à leur dépendance excessive à l’égard de l’Asie, où 80 % des puces en silicium avancées sont produites, et qu’il est d’accord avec la possibilité que ces produits puissent être utilisés contre les Pays-Bas ou dans des applications militaires. contre ses alliés.

« Nous avons discuté avec les Américains pendant longtemps, mais ils ont proposé de nouvelles règles en octobre, ce qui change les règles du jeu », a déclaré Schreinemacher. « Donc, vous ne pouvez pas dire qu’ils nous font pression depuis deux ans et maintenant nous devons signer sur la ligne pointillée. Et nous ne le ferons pas.

Schreinemacher a déclaré que son équipe discutait également avec ses homologues au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Allemagne et en France de la manière de gérer cette situation.

Schreinemacher a souligné le fait que l’Allemagne a un intérêt financier car c’est un fournisseur important d’ASML et pour s’assurer que s’ils mettent une certaine technologie sur une liste de produits qui ne peuvent pas être facilement exportés vers la Chine, d’autres pays feront de même et surtout respecter les règles.

