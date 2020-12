« Les patrons ne peuvent pas passer [Other Bosses] »

Boosie a également parlé de la façon dont le « mauvais karma » a causé sa chute précédente.

Il est l’un des rappeurs les plus chauds du jeu, mais d’une manière ou d’une autre, là où NBA YoungBoy va, des problèmes semblent s’ensuivre. Le rappeur possède des albums et des singles n ° 1, mais des problèmes juridiques hantent continuellement la star de Lousiana. Que son nom soit lié à des fusillades ou à des agressions, quels que soient ses talents, NBA YoungBoy ne semble pas pouvoir ébranler les rumeurs de scandale. Boosie Badazz, rappeur de Baton Rouge, a récemment parlé du joueur de 21 ans et des conseils que Boosie donnerait à YoungBoy en tant que vétéran de l’industrie. « Je lui souhaite juste le meilleur. Je ne peux pas vraiment … Une fois que tu es boss, un autre boss ne peut pas vraiment parler à un boss et nous contacter, parce que tu es tellement enfermé en tant que boss et autres patrons Je ne peux pas nous rejoindre. Les membres de notre famille nous ont probablement plus de contact. » Il a ajouté: « Je n’aime pas le voir entrer dans toute cette merde. Tu sais ce que je dis? Mais il a grandi. Il doit apprendre de ses erreurs. » « Lorsque vous dirigez, seule personne peut vous améliorer, c’est vous », a ajouté Boosie. « C’est comme ça que j’étais. J’étais un peu fou. Je suis resté dans tout un peu merde. Je devais tomber pour voir. Je devais vraiment tomber pour voir. Personne ne pouvait vraiment rien me dire. J’ai juste continué à avoir mauvais karma et c’est ce qui m’arrivait. J’ai continué à avoir un mauvais karma pour ce que je faisais. Attraper des accusations, je n’essayais même pas d’attraper des accusations. Attraper des accusations. C’est ce qui m’est arrivé. J’attrapais des accusations pour toute la douleur que j’ai apportée dans la rue et c’est comme ça que je suis tombé. « Regardez Bossie parler à contrecœur sur YoungBoy ci-dessous.