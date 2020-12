Les Patriots manquent les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008, mettant fin à une séquence historique

Les Patriots ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été officiellement éliminés des éliminatoires pour la première fois en plus d’une décennie, après une défaite de 22-12 contre les Dolphins de Miami, dimanche. Mark Brown / «Déçu», a déclaré l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après le match. « Mais nous ne méritions pas de gagner aujourd’hui. » Il a poursuivi: « Nous devons mieux entraîner, nous devons mieux jouer, nous devons mieux nous attaquer. Une combinaison de toutes ces choses. » La dernière fois que les Patriots ont raté les séries éliminatoires, c’était en 2008 après que le quart-arrière vedette Tom Brady ait déchiré son LCA et raté toute la saison. La séquence de 11 ans de l’équipe en séries éliminatoires a été la plus longue de l’histoire de la NFL. « Il est difficile de conserver des victoires dans cette ligue. Malheureusement, toutes les bonnes choses se terminent », a déclaré le capitaine de l’équipe Matthew Slater. « Nous sommes certainement déçus à ce sujet, mais je me sens béni de faire partie d’une si belle course ici. » Slater est le joueur le plus ancien de la liste des Pats, ayant rejoint l’organisation en 2008. Le quart-arrière Cam Newton, qui a remplacé Brady cette saison, a qualifié la saison de «frustrante». Il a poursuivi: « Mais je ne veux pas m’attarder sur ce qui est évident. Cette saison entière a été en quelque sorte l’histoire de venir juste un peu court. » L’équipe est désormais 6-8 et terminera à la troisième place de l’AFC Est. [Via]