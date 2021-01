Les patients cancéreux nécessitant une intervention chirurgicale augmenteront de 5 millions dans le monde d’ici 2040: étude Lancet

La recherche estime qu’il y aura un déficit d’environ 1,99000 chirurgiens et 87000 anesthésistes pour répondre à la demande en 2040.

Une modélisation et une analyse approfondie de la demande croissante de chirurgie du cancer, basée sur les données de 183 pays ces dernières années, prédit que le nombre de patients cancéreux nécessitant une intervention chirurgicale augmentera de cinq millions d’ici 2040. L’analyse, publiée dans la revue Oncologie de la lancette sur Le 21 janvier, indique également que l’essentiel de la demande croissante proviendra de 34 pays à faible revenu et s’accompagnera d’une augmentation correspondante du personnel médical pour répondre à la demande de chirurgie et d’anesthésie.

La flambée de la demande de chirurgie du cancer a mis à rude épreuve les systèmes de santé mondiaux, selon l’étude. Le nombre de cas de cancer pour lesquels des interventions chirurgicales ont été prescrites a été estimé à l’aide de modèles de tendances des dernières années dans 183 pays. Les données nationales des pays du monde entier ont été rassemblées et triées selon différentes catégories de revenus. Cela a ensuite été utilisé pour estimer le nombre de cas nécessitant une intervention chirurgicale d’ici 2040 et l’augmentation de la main-d’œuvre nécessaire pour répondre à cette demande.

Le modèle estime que 5 millions de procédures supplémentaires (52%) seront effectuées d’ici 2040 (1,38,21,000) qu’en 2018 (90,65,000). La plus forte augmentation relative de la demande a été enregistrée dans 34 pays à faible revenu, qui présentaient également les écarts les plus importants en matière de besoins de main-d’œuvre optimaux. On estime qu’il y aura une pénurie de 1 99 000 chirurgiens et 87 000 anesthésistes – les niveaux de main-d’œuvre dans ces spécialités sont respectivement de 26% et 24% sous-optimaux.

Ces pénuries de main-d’œuvre étaient les plus importantes dans les pays à faible revenu, où le nombre de chirurgiens et d’anesthésistes doit plus que doubler pour suivre le rythme de la demande prévue d’ici 2040, conclut l’étude. Pour correspondre aux niveaux actuels des pays à revenu élevé, les chiffres devront augmenter de près de 400% et 550%, respectivement, selon les auteurs de l’étude.

