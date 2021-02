Les pâtes absurdes à la feta qui ont conquis tout le monde sur TikTok

Parmi les catégories de vidéos sur TIC Tac ont plus de succès, il y a certainement les recettes. Les utilisateurs les plus avertis savent proposer des préparations et des plats en les compressant dans les 60 secondes de vidéo, et les téléspectateurs se sentent encouragés à proposer des variations et des rediffusions à publier à tour de rôle. Le dernier phénomène qui est devenu viral dans le monde des recettes sur TikTok est celui de pâtes feta au four, c’est-à-dire des pâtes garnies d’une base de feta et de tomates cerises qui peuvent paraître absurdes pour les puristes, mais qui selon le public de TikTok sont très savoureuses, invitantes et faciles à préparer.

La recette virale

La préparation des pâtes à la feta et aux tomates cerises est très simple: la base est une casserole constituée d’un bloc central de feta entouré de tomates cerises et trempé dans une abondante huile d’olive; pendant la cuisson, des ingrédients tels que l’ail, le piment et le basilic frais sont ajoutés; une fois presque cuit, mélanger les ingrédients et ajouter les pâtes déjà cuites pour les mélanger à la préparation. La recette n’est pas nouvelle, au contraire: elle circulait en ligne bien avant que TikTok n’existe. Là facilité et flexibilité quelques instructions, cependant, ont fait les pâtes avec des tomates cerises et de la feta un succès également sur TikTok.

Des milliers de répliques et de variantes

L’une des vidéos les plus vues sur la préparation de pâtes feta cuites au four provient du blogueur culinaire MacKenzie Smith et a recueilli 3 millions de vues en quelques jours seulement. Le hashtag lié à la recette, #bakedfetapasta, compte plus de 63 millions d’actifs. À l’intérieur, il y a des reproductions pédisseques de la recette de base avec des élaborations plus ou moins extrêmes: parmi les tiktokers, il y a ceux qui aiment ajouter des ingrédients inhabituels pour tester la saveur du plat mais aussi ceux qui décident de tordre la recette en remplaçant les fraises par des tomates cerises. .

