Les passagers de JetBlue supplient de débarquer à Newark après l’échec de l’atterrissage à JFK

Les vols turbulents peuvent être terrifiants. Les conditions météorologiques difficiles représentent 1 accident d’avion mortel sur 10. Lorsque les conditions étaient si mauvaises que les pilotes ne pouvaient même pas amener l’avion à la destination finale, il n’est pas étonnant que ces passagers aient eu peur.

Mais l’équipage de conduite ne l’a pas permis lorsqu’il a essayé de descendre de l’avion.

Ils ont refusé de les laisser descendre de l’avion car il était arrêté dans un aéroport voisin.

Selon Inside Edition, un vol JetBlue au départ de Cancun et destiné à l’aéroport international JFK de New York a rencontré des conditions de vol difficiles en avril 2022. Après plusieurs tentatives infructueuses d’atterrir à JFK, les pilotes ont choisi d’atterrir à L’aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey, à seulement 33 miles de leur destination finale.

Cependant, les passagers n’ont pas été autorisés à descendre de l’avion. Ils ont commencé à manifester et Sabrina Ettinger, 26 ans, a capturé l’épreuve en vidéo.

« Écoute, mec, je vais faire quelque chose de fou. Vous pouvez m’arrêter. Je ne veux pas retourner dans les airs », a déclaré un homme. Un autre passager calme et recueilli se tenait dans l’allée, s’adressant à l’équipage. « Officier, mes enfants paniquent. Les gens sont malades là-bas. On doit descendre de cet avion. C’est dangereux. Nous avons déjà essayé d’atterrir quatre fois », a-t-il expliqué. « Nous avons peur de voler. Nous voulons descendre.

« Emmenez-moi en prison. Je m’en fous », a ajouté un autre passager.

L’homme calme détaille depuis combien de temps ils sont restés coincés dans l’avion. « [We’ve been on this plane for] six heures. C’est un vol de trois heures. Ce n’est pas de ta faute. Ce n’est pas leur faute. Nous voulons juste partir », a-t-il déclaré.

Un membre d’équipage a répondu qu’ils devaient arriver à JFK, mais l’homme a rapidement répliqué. « Je me fiche de JFK. C’est notre vie », a-t-il dit.

Il a remarqué qu’il y avait des passagers qui vomissaient et s’évanouissaient. Malheureusement, cela n’avait pas d’importance. Les passagers n’ont pas été autorisés à descendre de l’avion alors qu’ils ont attendu une heure à Newark avant de décoller pour leur destination finale. Heureusement, ils sont arrivés à JFK sains et saufs.

Les personnes dans les commentaires ont critiqué JetBlue et l’équipage de conduite pour ne pas les avoir laissés partir.

« Honnêtement, si tout le monde dit qu’il veut partir et que les gens s’évanouissent et vomissent, je voudrais aussi partir », a écrit une personne.

Mais pourquoi n’ont-ils pas été autorisés à descendre de l’avion ? Une personne a souligné que l’aéroport aurait pu traiter les passagers s’il avait fait du travail supplémentaire.

« À quel point cela aurait-il été difficile pour [management] appeler un douanier ? ils ont écrit. « Fatigué que tant de lois prennent le pas sur le confort humain. »

Le porte-parole de JetBlue, Derek Dombrowski, a précisé au New York Post que l’aéroport de Newark ne disposait pas des installations appropriées pour les traiter en tant que passagers d’un vol international.

Histoires liées de YourTango :

« Sans traitement douanier approprié disponible pour le vol à Newark, l’avion est resté au sol pendant 60 minutes et une fois que le temps s’est dégagé, il est reparti pour JFK où il a atterri en toute sécurité », a-t-il écrit dans un e-mail.

Dombrowski s’est excusé pour l’instance, attribuant le blâme aux conditions météorologiques. « Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ce détournement lié aux conditions météorologiques », a-t-il écrit. Quant aux passagers, JetBlue leur a offert 50 € chacun en crédits de vol.

Ethan Cotler est un écrivain vivant à Boston. Il écrit sur le divertissement et l’actualité.