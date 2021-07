Les partisans de QAnon s’éloignent des médias sociaux, mais les experts affirment que le complot est loin de se terminer

À première vue, vous pourriez penser que le complot QAnon a largement disparu des grands sites de médias sociaux. Mais ce n’est pas tout à fait le cas.

Certes, vous êtes beaucoup moins susceptible de trouver des slogans populaires de QAnon comme « grand réveil », « la tempête » ou « faites confiance au plan » sur Facebook ces jours-ci. Facebook et Twitter ont supprimé des dizaines de milliers de comptes dédiés à la théorie du complot sans fondement, qui décrit l’ancien président Donald Trump comme un héros menant une bataille secrète contre une secte de pédophiles adorateurs du diable qui dominent Hollywood, les grandes entreprises, les médias et le gouvernement.

Fini les énormes groupes « Stop the Steal » qui ont répandu des mensonges sur les élections présidentielles américaines de 2020. Trump est également parti, banni de Twitter de façon permanente et suspendu de ses publications sur Facebook jusqu’en 2023.

Mais QAnon est loin de s’essouffler. Les responsables du renseignement fédéral ont récemment averti que ses adhérents pourraient commettre plus de violence, comme l’insurrection meurtrière du Capitole le 6 janvier. Au moins un partisan ouvert de QAnon a été élu au Congrès. Au cours des quatre années écoulées depuis que quelqu’un s’appelant ‘Q’ a commencé à publier des messages énigmatiques sur des forums de discussion Internet marginaux, QAnon a grandi.

C’est en partie parce que QAnon englobe désormais une variété de théories du complot, des angles évangéliques ou religieux à la pédophilie présumée à Hollywood et au scandale Jeffrey Epstein, a déclaré Jared Holt, chercheur résident au DFRLab de l’Atlantic Council qui se concentre sur l’extrémisme domestique. « Les trucs spécifiques à Q sont en quelque sorte en baisse », a-t-il déclaré. Mais les visions du monde et les théories du complot que QAnon a absorbées sont toujours avec nous.

Lier vaguement ces mouvements ensemble est une méfiance générale à l’égard d’une élite puissante, souvent de gauche. Parmi eux se trouvent des pourvoyeurs de mensonges anti-vaccins, des adeptes du « Big Lie » de Trump selon lequel l’élection présidentielle de 2020 a été volée et des croyants à peu près n’importe quelle autre vision du monde convaincus qu’une cabale obscure contrôle secrètement les choses.

Pour les plateformes sociales, faire face à cet état d’esprit sans visage, changeant et de plus en plus populaire est un défi bien plus compliqué que celui auquel elles ont été confrontées par le passé.

Ces idéologies « ont cimenté leur place et font désormais partie du folklore américain », a déclaré Max Rizzuto, un autre chercheur du DFRLab. « Je ne pense pas que nous le verrons jamais disparaître. »

En ligne, ces groupes se fondent désormais dans l’ombre. Là où les groupes Facebook faisaient autrefois ouvertement référence à QAnon, vous en verrez maintenant d’autres comme « Depuis que vous avez manqué cela dans le soi-disant MSM », une page faisant référence aux « médias grand public » qui compte plus de 4 000 abonnés. Il contient des liens vers des clips de Fox News’ Tucker Carlson et à des articles de publications de droite comme Newsmax et le Fil quotidien.

Les sujets vont de la criminalité prétendument endémique aux allégations infondées de fraude électorale généralisée et à une « guerre pure et simple contre les conservateurs ». Ces groupes visent à attirer les abonnés plus profondément en les dirigeant vers des informations supplémentaires sur des sites moins réglementés tels que Gab ou alors Speaking.

Lorsque DFRLab a analysé plus de 40 millions d’apparitions de slogans QAnon et de termes associés sur les réseaux sociaux ce printemps, il a constaté que leur présence sur les plateformes grand public avait considérablement diminué ces derniers mois. Après des pics à la fin de l’été 2020 et brièvement le 6 janvier, les slogans QAnon se sont largement évaporés des sites grand public, a découvert DFRLab.

Ainsi, même si vos amis et vos proches ne publient peut-être pas de complots sauvages au sujet d’Hillary Clinton buvant du sang d’enfants, ils pourraient plutôt répéter des affirmations démystifiées telles que les vaccins peuvent altérer votre ADN.

Il y a plusieurs raisons à la diminution du discours Q – Trump perdant l’élection présidentielle, par exemple, et le manque de nouveaux messages de « Q ». Mais le facteur le plus important semble avoir été la répression de QAnon sur Facebook et Twitter. Malgré des erreurs bien documentées qui ont révélé une application inégale, le bannissement semble en grande partie avoir fonctionné. De nos jours, il est plus difficile de trouver des comptes QAnon flagrants sur les principaux sites de médias sociaux, du moins à partir des données accessibles au public qui n’incluent pas, par exemple, les groupes Facebook cachés et les messages privés.

Alors que les groupes, les pages et les comptes principaux de QAnon ont peut-être disparu, beaucoup de leurs partisans restent sur les grandes plateformes – seulement maintenant, ils camouflent leur langage et édulcorent les principes les plus extrêmes de QAnon pour les rendre plus acceptables.

« Il y a eu un effort très, très explicite au sein de la communauté QAnon pour camoufler leur langage », a déclaré Angelo Carusone, président et chef de la direction de Media Matters, un groupe de recherche libéral qui a suivi l’ascension de QAnon. « Alors ils ont cessé d’utiliser beaucoup de codes, de déclencheurs, de mots-clés qui déclenchaient le type d’actions coercitives à leur encontre. »

D’autres esquives ont peut-être aussi aidé. Plutôt que de répéter des slogans Q, par exemple, pendant un certain temps plus tôt cette année, les partisans taperaient trois astérisques à côté de leur nom pour signaler leur adhésion à la théorie du complot. (C’est un clin d’œil à l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, un général trois étoiles).

Facebook dit avoir supprimé environ 3 300 pages, 10 500 groupes, 510 événements, 18 300 profils Facebook et 27 300 comptes Instagram pour avoir enfreint sa politique contre QAnon. « Nous continuons de consulter des experts et d’améliorer notre application en réponse à l’évolution des préjudices, y compris par les groupes de récidivistes », a déclaré la société dans un communiqué.

Mais le géant social supprimera toujours les publications sur QAnon, citant des experts qui avertissent que l’interdiction des adhérents individuels à Q « peut conduire à un isolement social et à un danger supplémentaires », a déclaré la société. Les politiques et la réponse de Facebook à QAnon continuent d’évoluer. Depuis août dernier, la société affirme avoir ajouté des dizaines de nouveaux termes au fur et à mesure de l’évolution du mouvement et de son langage.

Twitter, quant à lui, affirme avoir systématiquement pris des mesures contre les activités qui pourraient entraîner des dommages hors ligne. Après l’insurrection du 6 janvier, la société a commencé à suspendre définitivement des milliers de comptes qui, selon elle, étaient « principalement dédiés » au partage de matériel QAnon dangereux. Twitter a déclaré avoir suspendu 150 000 de ces comptes à ce jour. Comme Facebook, l’entreprise affirme que sa réponse évolue également.

Mais la répression est peut-être arrivée trop tard. Carusone, par exemple, a noté que Facebook avait interdit les groupes QAnon liés à la violence six semaines avant d’interdire QAnon plus largement. Cela a effectivement donné aux abonnés un avis de se regrouper, de se camoufler et de passer à différentes plates-formes.

« S’il y avait eu un moment pour qu’une entreprise de médias sociaux prenne position sur le contenu de QAnon, cela aurait été comme il y a des mois, des années », a déclaré Rizzuto de DFRLabs.

