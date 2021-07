46 ans après sa sortie, une réplique des paroles de la chanson « Thunder Road » du célèbre artiste rock américain Bruce Springsteen sera éditée. Il s’agit du premier morceau du légendaire album « Born To Run » de 1975, le troisième album studio de la carrière de l’artiste, qui fait l’objet d’un examen minutieux depuis sa sortie en raison de sa ligne de front.

Les versions officielles des paroles de la chanson, y compris l’impression vinyle originale de 1975 et le site officiel de Springsteen, qui a été mis à jour en 2021, indiquent que la première ligne de la chanson est : « La porte moustiquaire claque, la robe de Mary fait des vagues » (La porte moustiquaire claque, la robe de Mary flotte »).

Au cours des dernières semaines, un débat sur le sujet de Springsteen s’est déclenché sur Internet, car beaucoup de ses fans assurent que la robe de Mary « rock » (ondule au lieu de vagues). Même The New Yorker a mené une enquête dans laquelle ils ont parlé avec Jon Landau, l’un des producteurs de l’album « Born To Run ».

« Le mot est ‘swings’ (sways) », a déclaré Landau, assurant que toute erreur apparaissant dans le matériel officiel de Bruce Springsteen serait corrigée. Même Variety a souligné que les paroles de « Thunder Road » sur le site officiel du chanteur ont changé les paroles de « waves » à « sways ».

« C’est comme ça qu’il l’a écrit dans ses cahiers originaux, c’est comme ça qu’il l’a chanté sur ‘Born To Run’ en 1975, c’est comme ça qu’il l’a toujours chanté dans des milliers de représentations et c’est comme ça qu’il le chante maintenant sur Broadway », a souligné Landau à propos de cette correction dans les paroles de la chanson.

Récemment, Bruce Springsteen a indiqué qu’il espère pouvoir reprendre ses tournées en 2022, au cas où les conditions de la pandémie s’amélioreraient. Pendant ce temps, l’artiste acclamé poursuit sa résidence au St. James Theatre dans le quartier de Broadway à New York.