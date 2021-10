Les parents peuvent-ils poursuivre Snapchat pour des surdoses de drogue chez les adolescents ? Les réseaux sociaux s’attaquent aux revendeurs

Snapchat développe de nouvelles façons de sécuriser son application après que l’afflux de fentanyl et d’autres drogues illégales ait été vendu sur son site.

Les nouveaux développements seront en mesure d’avertir les utilisateurs des dangers de l’achat et de la vente de pilules dangereuses dans le but d’assurer la sécurité des utilisateurs de la communauté.

« Nous avons entendu des histoires dévastatrices de familles touchées par cette crise, y compris des cas où des pilules contrefaites contenant du fentanyl ont été achetées à des trafiquants de drogue sur Snapchat », a déclaré la société dans un article de blog.

Snapchat s’attaque à la vente de Fentanyl sur sa plateforme.

La société a déclaré qu’elle améliorait ses systèmes de détection automatisés qui les informeraient des ventes de médicaments en cours via l’application. Dans son article de blog, Snapchat a également déclaré que son intelligence artificielle détecte de manière proactive « près des deux tiers » du contenu lié à la drogue sur la plate-forme.

Snapchat a également embauché plus de personnes pour répondre aux demandes des forces de l’ordre lors d’enquêtes criminelles, ainsi que le lancement d’un portail éducatif intégré à l’application appelé Heads Up axé sur les dangers du fentanyl et des pilules contrefaites.

Les médias sociaux sont rapidement devenus un nouveau marché pour les trafiquants de drogue à la recherche d’acheteurs.

Depuis le début de la pandémie et un accès limité aux événements en personne, de nombreux trafiquants de drogue se sont tournés vers les applications de médias sociaux pour gagner de l’argent et vendre leur produit.

Les décès par surdose de drogue ont considérablement augmenté depuis 2019. Plus de 93 000 personnes sont décédées d’une surdose en 2020, alors qu’en 2019, le nombre était d’environ 72 000.

Snapchat lui-même a été lié à la vente de pilules contrefaites contenant du fentanyl qui ont causé la mort d’adolescents et de jeunes adultes dans au moins 15 États.

Alors que les revendeurs ont trouvé l’efficacité de la vente de leurs produits sur les réseaux sociaux plutôt facile, ils ne pensent pas non plus qu’il y ait un risque de se faire prendre.

Les pilules contrefaites vendues sont conçues pour ressembler à des pilules sur ordonnance légitimes. Cependant, 2 pilules contrefaites sur 5 saisies et testées aux États-Unis contiennent suffisamment de fentanyl pour tuer.

Près de 48% des utilisateurs de Snapchat ont entre 15 et 25 ans. Snapchat se classe également comme le réseau social le plus important pour les adolescents aux États-Unis.

Il semble que Snapchat ait presque le devoir de protéger ses jeunes utilisateurs contre la vente de drogues illégales sur leur application.

De nombreux parents d’enfants qui ont été tués par des pilules contrefaites mortelles demandent à Snapchat de faire plus pour retirer les trafiquants de drogue de la plate-forme.

Les parents peuvent-ils poursuivre Snapchat pour des décès liés à la drogue ?

Il existe une loi qui interdit la responsabilité de l’entreprise. L’article 230 est la législation fédérale qui protège les éditeurs en ligne de la responsabilité du contenu de leurs plateformes, ce qui signifie que les parents ne peuvent pas poursuivre Snapchat.

Un parent, le Dr Laura Berman, a parlé de la mort de son fils de 16 ans en février 2021 à la suite d’un empoisonnement au fentanyl qu’il a contracté après avoir acheté ce qu’il pensait être de l’Oxycontin via Snapchat.

Bien que Snapchat ait mis en place une nouvelle application et une nouvelle sensibilisation sur son application, il est toujours facile pour les trafiquants de drogue qui ont été expulsés de la plate-forme de créer un nouveau compte en utilisant simplement un numéro de téléphone différent.

Il faut faire plus du côté de Snapchat pour arrêter les ventes illégales de drogues contenant du fentanyl, surtout lorsque la plupart des victimes ne savent pas ce qu’elles achètent et sont extrêmement jeunes.