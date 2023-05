Les parents ont été empêchés d’entrer dans la remise des diplômes de l’école primaire de leur enfant parce qu’ils ont amené leurs plus jeunes enfants

Certains parents d’élèves de la Lowery Elementary School de Houston, au Texas, se sont retrouvés à l’extérieur lors de la cérémonie de remise des diplômes de leurs enfants après qu’une règle surprenante les ait empêchés d’entrer.

Dans une vidéo enregistrée par un parent qui a été repartagée sur TikTok, le personnel de l’école a interdit aux parents d’entrer avec des frères et sœurs plus jeunes de la promotion.

Alors que les familles entraient dans une école de Houston, au Texas, organisant une cérémonie de remise des diplômes pour leurs enfants, certaines ont été choquées de découvrir qu’elles n’étaient pas autorisées à entrer si elles amenaient leurs autres enfants avec elles.

Ceux qui sont arrivés avec d’autres enfants ont été forcés d’attendre à l’extérieur de l’école élémentaire Lowery jusqu’à la fin de la cérémonie. Alors que de nombreux parents étaient indignés, certains ont souligné qu’ils auraient dû être au courant des règles à l’avance et auraient dû répondre à leurs préoccupations plus tôt.

Certains élèves de l’école élémentaire Lowery ont obtenu leur diplôme sans la présence de leurs parents en raison de la règle qui empêchait les frères et sœurs d’y assister.

Une vidéo TikTok visionnée plus de 70 000 fois montre une mère qui se filme sur le point d’entrer dans l’école de son enfant pour la cérémonie de remise des diplômes du primaire. Alors qu’elle s’approche des portes pour rejoindre les autres parents qui défilent, elle est abordée par un directeur d’école ou un enseignant qui lui interdit d’entrer.

« Je suis vraiment désolée, mais vous ne pouvez pas entrer. Votre bébé ne peut pas entrer », dit-elle à la mère. Lorsque la mère demande pourquoi, la femme répond : « Nous n’avons pas du tout de frères et sœurs dans cette fête. » Elle pointe ensuite la mère vers une zone où se tiennent d’autres parents avec leurs autres enfants.

Une autre maman, qui porte également un bambin, explique qu’elle a également été empêchée d’entrer. Vaincue, la mère rejoint les autres parents interdits d’accès à la cérémonie.

Un autre parent dit aux mères frustrées qu’elles aussi ont d’autres enfants, mais qu’elles ont lu les petits caractères de l’e-mail et qu’elles savaient qu’elles devaient laisser leurs enfants avant de venir à l’école. Elle souligne que tous les parents qui entrent à l’école le font sans leurs autres enfants.

Il semble, selon les vidéos de suivi, qu’il y ait trop d’invités – d’où la raison pour laquelle les parents n’étaient pas autorisés à amener des frères et sœurs plus jeunes, mais cela ne convient pas aux mamans de la vidéo qui continuent de plaider leur cause.

Photo : TikTok

Une mère affirme qu’elle n’a pas été informée qu’elle ne pouvait pas amener ses autres enfants. « Ils m’ont dit que tout allait bien », dit-elle à propos de l’enseignant de son enfant. Elle affirme qu’elle a informé les enseignants bien à l’avance qu’elle amènerait son tout-petit et rappelle qu’ils n’ont jamais empêché les frères et sœurs d’assister à d’autres événements scolaires. « Je suis livide parce que c’est la première fois que ça arrive. »

Dans une deuxième vidéo, cette mère est même frustrée par les administrateurs.

« Toute l’année, vous nous demandez de l’argent, vous nous demandez des collectes de fonds, vous nous demandez tout, vous nous demandez de donner notre temps et nos efforts, mais vous ne nous laissez pas amener notre fille ici pour garder son grand frère diplômé quand elle s’assoit dans ce bus tous les jours en attendant qu’il le serre dans ses bras. »

Photo : TikTok

Une troisième vidéo semble avoir été enregistrée après la cérémonie et montre une petite fille dévastée pleurant pendant que sa mère l’enregistre, expliquant qu’elle est bouleversée parce qu’elle a obtenu son diplôme sans sa mère.

Le membre du personnel de l’école qui a interdit à la mère d’entrer sonne une fois de plus : « Je suis désolé que tu sois contrarié, je ne veux pas qu’un enfant soit contrarié. Que s’est-il passé [was] sur les règles de la fête de fin d’année, c’est inscrit sur tous les formulaires que vous avez… Nous ne pouvons pas faire venir des frères et sœurs », explique-t-elle.

« Toutes les règles ont été expliquées encore et encore », explique la femme alors que la mère sort ses deux enfants du bâtiment de l’école.

Histoires liées de YourTango :

De nombreux autres utilisateurs de TikTok ont ​​convenu que les frères et sœurs d’un enfant ne devraient pas être bannis de leur cérémonie de remise des diplômes.

« Il ne s’agit pas de suivre des règles. C’est le fait qu’ils ne devraient pas exclure littéralement les enfants et les parents d’une remise de diplôme », a commenté un utilisateur.

« Tout le monde n’a pas de baby-sitter pour surveiller ses autres enfants », a souligné un autre utilisateur. « Et le pauvre gosse qui va chercher sa personne et pense que personne ne s’est présenté ? » un autre utilisateur a noté.

Alors que beaucoup ont convenu que la règle était injuste, d’autres ne croyaient pas que les parents venaient d’apprendre ce jour-là qu’ils ne pouvaient pas emmener leurs autres enfants avec eux.

« Je ne suis pas du tout d’accord avec cela, mais cela a dû être évoqué avant aujourd’hui », a écrit un utilisateur. « Et elle a dit que ce n’était pas affiché. Tous les gens font la queue et ce sont les deux seuls parents qui ont amené un enfant avec eux ? Il y aurait plus d’enfants là-bas. « Nous aurons toujours quelques parents qui pensent que les règles ne s’appliquent pas à eux », a commenté un autre utilisateur.

Que la règle ait été affichée ou non à l’avance et que quelques parents aient choisi de l’ignorer ou de ne pas l’avoir apprise, nous espérons pour le bien des petits diplômés qu’au moins un de leurs proches a pu assister et les encourager lors de leur grand jour, même si leurs frères et sœurs ne pouvaient pas être là.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.