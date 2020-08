Les parents nomment leur fils après Asta de «Black Clover»

Le fournisseur de VoD Crunchyroll a récemment interviewé les deux parents Roxy et Victor, qui ont nommé leur fils nouveau-né d’après le protagoniste de la série manga de Yūki Tabata «Black Clover». Les deux sont fans d’anime depuis leur enfance.

»Asta est un enfant sauvage«

«Le nom est resté parce qu’Asta était si sauvage dans l’utérus. Il agissait comme s’il était dans un sèche-linge. Il s’est juste retourné pendant une demi-heure, a fait une pause et a continué ses sauts périlleux une heure plus tard. Même la sage-femme, les infirmières et les médecins le considéraient comme sauvage et extrêmement actif depuis ses débuts jusqu’à sa naissance. Ils nous ont dit qu’il serait un bébé très fort et en bonne santé. Il était donc logique de l’appeler Asta », a expliqué le couple.

En plus d’Asta, les parents ont également envisagé divers autres noms. Ceux-ci comprenaient Natsu, Sora, Roxas et Yuki. Pour les futurs enfants, ils envisagent également le nom Yuno du deutéragoniste de “Black Clover” car c’est un prénom unisexe.

La série Manga »Black Clover« de Yuki Tabata est publiée dans le magazine »Weekly Shonen Jump« depuis 2015 et est publiée ici par TOKYOPOP. Crunchyroll montre l’implémentation de l’anime dans une diffusion simultanée, tandis que KAZÉ a publié les 51 premiers épisodes avec une sortie vocale française et japonaise sur disque.

