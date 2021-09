Les parents n’aiment pas la nouvelle métamorphose « horrible » de Thomas The Tank Engine

Un nouveau look Thomas the Tank Engine a été critiqué par les parents après avoir laissé les enfants «déçus» par la nouvelle cure de jouvence «horrible» – certains affirmant que leurs enfants étaient même te déchirerp sur la transformation.

Une bande-annonce pour le nouveau film de Thomas Course Pour Les Coupe Sodor a été posté sur le enfants populaires la page Facebook officielle de la franchise, avec comme légende : « Course pour la Coupe Sodor⁠ avec Thomas & Friends dans un film d’aventure d’action, plein de course, de travail d’équipe et de plaisir pour toute la famille ! »